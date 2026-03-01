Thời điểm trên, ô tô Lexus RX350 mang BKS 30K-201.XX do tài xế V.Q.C. (SN 1987, trú tại Hà Nội) điều khiển, di chuyển theo hướng từ Trung Kính đi Dương Đình Nghệ. Khi đến nút giao, xe bất ngờ tăng tốc, va chạm với ô tô BKS 30L-665.XX, sau đó lao sang làn đường ngược chiều, tiếp tục đâm vào 3 ô tô và 1 xe máy khác rồi lật ngửa.

Vụ tai nạn khiến 1 người điều khiển xe máy bị gãy chân và tay, một người khác bị thương. Tại hiện trường, các phương tiện đều hư hỏng nặng. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt xử lý. Qua kiểm tra, tài xế không vi phạm nồng độ cồn. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Một số hình ảnh vụ tai nạn do PV VietNamNet ghi lại tại hiện trường: