Theo báo cáo mới công bố của Tổng cục Thống kê, trong tháng 1/2025 vừa qua ước tính đã có tổng cộng 40.888 chiếc ô tô mới bao gồm cả xe sản xuất trong nước và xe nhập khẩu được bổ sung cho thị trường Việt Nam. Con số này đã giảm 20,7% so với tháng 12/2024 liền trước (với tổng cộng 51.581 chiếc).

Lượng xe ô tô nhập khẩu đã giảm mạnh trong tháng Tết. Ảnh: Hoàng Hà

Trong đó, sản lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước tháng 1 vừa qua ước đạt 34.700 chiếc, giảm 10,2% so với tháng 12 (38.700 chiếc) nhưng vẫn tăng tới 60,7% so với tháng 1/2024. Trái ngược với đà sản xuất ô tô trong nước vẫn được duy trì ở mức khá cao, xe nhập khẩu ghi nhận lượng giảm mạnh so với tháng trước.

Cụ thể, lượng xe nhập khẩu về nước tháng 1/2025 ước đạt 6.188 chiếc với giá trị kim ngạch đạt 163 triệu USD, chỉ bằng hơn một nửa so với con số của tháng 12/2024 là 12.881 chiếc với giá trị 303,5 triệu USD (báo cáo của Tổng cục Hải quan).

Theo nhận định của các chuyên gia về thị trường ô tô, lượng xe sản xuất trong nước vẫn được duy trì ở mức tương đối cao trong tháng 1 là điều dễ hiểu bởi thời điểm cận Tết nhu cầu mua sắm ô tô của người dân vẫn ở mức cao, xe sản xuất đến đâu hầu như sẽ đến tay khách hàng đến đó.

Tuy nhiên, với ô tô nhập khẩu, do vướng thời gian làm các thủ tục thông quan và nghỉ Tết dài nên lượng xe về nước trong tháng 1 chủ yếu sẽ được lưu kho và dành cho thời gian sau Tết.

