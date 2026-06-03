Theo báo cáo vừa công bố ngày 3/6 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), ước tính có tổng cộng 76.837 chiếc ô tô mới bao gồm cả xe sản xuất trong nước và xe nhập khẩu được bổ sung cho thị trường Việt Nam trong tháng 5/2026. Con số này tăng 13,2% so với tháng trước, với 67.880 chiếc xe được đưa ra thị trường.

Trong đó, sản lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước ước đạt 53.700 chiếc, tăng 4,7% so với tháng 4 và tăng tới 40,0% so với tháng 5/2025. Đây là con số kỷ lục trong năm 2026, vượt qua sản lượng 51.700 chiếc của tháng 1.

Cộng dồn 5 tháng đầu năm, các doanh nghiệp trong nước xuất xưởng ước đạt tổng cộng 232.100 chiếc ô tô mới, tăng 26,7% so với cùng kỳ.

Xe ô tô nhập khẩu trong tháng 5 vừa qua cũng có xu hướng tăng mạnh cả về lượng và giá trị. Theo số liệu thống kê, ước tính có khoảng 23.137 xe ô tô nguyên chiếc được nhập về Việt Nam trong tháng 5 với tổng giá trị 548 triệu USD.

Con số này tăng 39,5% về lượng và tăng 26,5% về giá trị so với tháng 4 (với 16.580 chiếc, trị giá 433,8 triệu USD - theo báo cáo của Cục Hải quan).

So với cùng kỳ năm 2025, ô tô nhập khẩu về nước tháng 5 vừa qua giữ nguyên về lượng nhưng tăng tới 29,2% về giá trị. Điều này cho thấy các doanh nghiệp nhập khẩu có xu hướng chú trọng đưa về nước những mẫu xe có giá trị đơn chiếc cao hơn.

Lượng xe nhập khẩu đã tăng cao trong tháng 5 nhưng vẫn kém xa so với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Ảnh: Hoàng Hà

Cũng theo báo cáo của Cục Thống kê, tổng cộng 5 tháng đầu năm 2026, lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam ước đạt 95.427 chiếc với giá trị 2,295 tỷ USD, tăng nhẹ khoảng 10% về lượng và tăng 26,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

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