Theo báo cáo vừa công bố ngày 3/6 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), ước tính có tổng cộng 76.837 chiếc ô tô mới bao gồm cả xe sản xuất trong nước và xe nhập khẩu được bổ sung cho thị trường Việt Nam trong tháng 5/2026. Con số này tăng 13,2% so với tháng trước, với 67.880 chiếc xe được đưa ra thị trường.

Trong đó, sản lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước ước đạt 53.700 chiếc, tăng 4,7% so với tháng 4 và tăng tới 40,0% so với tháng 5/2025. Đây là con số kỷ lục trong năm 2026, vượt qua sản lượng 51.700 chiếc của tháng 1.

Cộng dồn 5 tháng đầu năm, các doanh nghiệp trong nước xuất xưởng ước đạt tổng cộng 232.100 chiếc ô tô mới, tăng 26,7% so với cùng kỳ.

Xe ô tô nhập khẩu trong tháng 5 vừa qua cũng có xu hướng tăng mạnh cả về lượng và giá trị. Theo số liệu thống kê, ước tính có khoảng 23.137 xe ô tô nguyên chiếc được nhập về Việt Nam trong tháng 5 với tổng giá trị 548 triệu USD.

Con số này tăng 39,5% về lượng và tăng 26,5% về giá trị so với tháng 4 (với 16.580 chiếc, trị giá 433,8 triệu USD - theo báo cáo của Cục Hải quan).

So với cùng kỳ năm 2025, ô tô nhập khẩu về nước tháng 5 vừa qua giữ nguyên về lượng nhưng tăng tới 29,2% về giá trị. Điều này cho thấy các doanh nghiệp nhập khẩu có xu hướng chú trọng đưa về nước những mẫu xe có giá trị đơn chiếc cao hơn.

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Lượng xe nhập khẩu đã tăng cao trong tháng 5 nhưng vẫn kém xa so với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Ảnh: Hoàng Hà

Cũng theo báo cáo của Cục Thống kê, tổng cộng 5 tháng đầu năm 2026, lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam ước đạt 95.427 chiếc với giá trị 2,295 tỷ USD, tăng nhẹ khoảng 10% về lượng và tăng 26,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

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