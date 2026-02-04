Sáng 4/2, Công an TPHCM phối hợp cùng đơn vị quản lý đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn giữa xe container và 2 ô tô tải khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn 3 xe trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: AH

Khoảng 4h cùng ngày, xe container mang BKS 50H - 204.79 lưu thông trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (HLD), hướng từ cầu Long Thành đi nút giao An Phú.

Khi gần đến đoạn thuộc phường Long Trường, xe container va chạm với ô tô tải BKS 50H - 433.xx chạy cùng chiều. Đúng lúc này, ô tô tải đông lạnh BKS 72C - 193.xx lưu thông phía sau không kịp xử lý, đã tông mạnh vào đuôi xe tải 50H - 433.xx tạo thành chuỗi tai nạn liên hoàn.

Tại hiện trường, 3 phương tiện hư hỏng nặng. Trong đó, xe tải đông lạnh bị biến dạng hoàn toàn phần cabin. Vụ việc khiến tài xế xe tải này mắc kẹt bên trong và tử vong tại chỗ.

Xe tải đông lạnh biến dạng phần đầu, tài xế tử vong. Ảnh: AH

Nhận tin báo, Cục CSGT phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt điều tiết giao thông. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM cũng được huy động đến hiện trường, sử dụng thiết bị chuyên dụng cắt cabin để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Do ảnh hưởng của vụ tai nạn, giao thông trên cao tốc hướng về TPHCM gặp khó khăn, dòng xe kéo dài nhiều km.

Đến hơn 7h cùng ngày, hiện trường vẫn đang được các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý.