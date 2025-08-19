Theo báo cáo mới đây, Bộ Quốc phòng Anh ghi nhận 7 vụ tấn công tầm xa của Nga nhắm vào Ukraine trong tháng 7, với ít nhất 70 tên lửa hành trình được sử dụng.

“Các oanh tạc cơ của lực lượng hàng không tầm xa Nga vẫn duy trì nhịp độ tấn công, tiếp tục thể hiện khả năng phục hồi, và duy trì năng lực của phi đội sau chiến dịch ‘Mạng nhện’ của Ukraine vào ngày 1/6”, báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh viết.

Máy bay ném bom Tu-95 của Nga. Ảnh: Pravda

Theo tờ Business Insider, đánh giá của Anh được đưa ra sau 6 tuần Ukraine triển khai cuộc tấn công bất ngờ bằng máy bay không người lái (UAV) vào 4 căn cứ không quân nằm sâu trong lãnh thổ Nga, nơi chứa dàn máy bay ném bom chiến lược và máy bay cảnh báo sớm của Nga. Theo Kiev, vụ tấn công đã gây thiệt hại cho ít nhất 1/3 phi đội oanh tạc cơ của Nga.

Chiến dịch “Mạng nhện” của Ukraine trở thành một trong những ví dụ điển hình của mô hình chiến sự bất đối xứng, khi những thiết bị giá rẻ có thể tàn phá khí tài quân sự có giá trị cực lớn của đối phương như oanh tạc cơ Tu-95MS trị giá 150 triệu USD của Nga. Giới chức Ukraine cho biết, chiến dịch của nước này đã khiến Nga tổn thất 7 tỷ USD.

Trước khi cuộc tấn công của Ukraine diễn ra, Nga được cho có 67 máy bay ném bom chiến lược. Trong những đoạn video do Ukraine công bố, ít nhất 9 oanh tạc cơ Nga đã bị hư hại nghiêm trọng trong chiến dịch “Mạng nhện”. Phía Kiev cho rằng, vụ tấn công đã phá hủy hoặc gây hư hại cho ít nhất 41 máy bay Nga. Song, Moscow khẳng định, các máy bay bị Ukraine tấn công chỉ bị hư hại và có thể sửa chữa được.

Đáng nói, các máy bay Nga mà Ukraine tuyên bố đã phá hủy thuộc loại khó thay thế. Được biết, Nga đã dừng sản xuất Tu-95 và Tu-22M, nhưng vẫn sản xuất Tu-160 nhưng chỉ có 2 chiếc được xuất xưởng trong 3 năm qua. Ngoài ra, các máy bay ném bom tầm xa cũng là một trong 3 trụ cột chính trong bộ ba hạt nhân của Nga.

Sau chiến dịch “Mạng nhện” của Ukraine vào đầu tháng 6, Nga vẫn tiếp tục ném bom đối phương kết hợp tấn công bằng UAV cảm tử và tên lửa. Các oanh tạc cơ Nga chủ yếu phóng tên lửa hành trình, và thường dùng dòng tên lửa không đối đất Kh.

Điển hình, ngay sau chiến dịch “Mạng nhện” của Ukraine, Nga đã triển khai một trong những vụ tấn công lớn nhất bằng máy bay ném bom chiến lược vào ngày 6/6. Theo Ukraine, Nga đã phóng ít nhất 36 tên lửa hành trình Kh-101 chỉ trong một đêm. Tiếp đó, tới ngày 12/7, Không quân Ukraine báo cáo 26 tên lửa Kh-101 cũng đã được phóng vào không phận nước này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận, chỉ riêng trong tháng 7, Nga đã phóng hơn 3.800 UAV Shahed và 260 tên lửa. Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể số lượng tên lửa được phóng từ các oanh tạc cơ chiến lược của Nga.