Theo tờ Business Insider, Wild Hornets công bố thông tin trên hôm 11/8, trong bối cảnh ngành công nghiệp UAV của Ukraine suốt nhiều tháng qua đã cố gắng tìm ra giải pháp phá vỡ những giới hạn mà các UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) đánh chặn phải đối mặt.

Trong khi đó, “bầy đàn” UAV Shahed do Iran thiết kế và Nga đang sử dụng trong giao tranh đã trở thành thách thức đối với Ukraine trong quá trình tìm kiếm các UAV giá rẻ để đối phó.

UAV đánh chặn Sting của Ukraine. Ảnh: Wild Hornets/Telegram

Về phần mình, Nga đã cho ra mắt các phiên bản UAV Shahed riêng cũng như tăng mạnh số lượng UAV triển khai trong mỗi đợt tấn công bên cạnh phóng tên lửa đạn đạo để qua mặt các hệ thống phòng không Ukraine. Những chiến thuật mới được Nga áp dụng còn cho phép UAV Shahed bay cao hơn và xa hơn, từ đó khiến các đội sử dụng súng máy, trụ cột chính trong mạng lưới phòng không của Ukraine không thể bắn hạ.

Do đó, tốc độ bay của UAV đánh chặn trở thành điểm mấu chốt để có thể bắt kịp và tiêu diệt UAV Shahed. Được biết, UAV Shahed-136, vũ khí chính trong các đợt không kích của Nga, đạt tốc độ bay 190 km/h.

Lần đầu tiên trình làng vào mùa thu năm 2024, UAV đánh chặn Sting được quảng cáo có tốc độ bay hơn 160 km/h. Tuy nhiên, tới ngày 11/8, công ty Wild Hornets thông báo, tốc độ của Sting đã tăng gần gấp đôi, lên tới hơn 300 km/h sau khi được cải tiến.

UAV Sting đạt tốc độ bay lên tới 315 km/h trong cuộc thử nghiệm. Video: Wild Hornets

Trở thành một trong những ngôi sao đang nổi trong ngành sản xuất UAV đánh chặn của Ukraine, Sting đã được đưa vào thực chiến nhưng quy mô hiện chưa rõ. Theo Wild Hornets, mỗi chiếc Sting có giá 2.500USD và những binh sĩ Ukraine điều khiển Sting đã sử dụng thiết bị này để phá hủy gần 100 UAV Shahed.

Con số này còn kém xa so với tổng số UAV do Nga phóng vào Ukraine. Chỉ riêng trong tháng 7, Nga đã phóng hơn 6.000 UAV Shahed và các loại UAV mồi nhử vào lãnh thổ Ukraine.

Song, Ukraine hy vọng sự xuất hiện của các UAV đánh chặn sẽ sớm lấp đầy khoảng trống do thiếu hụt các hệ thống phòng không. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đặt mục tiêu sản xuất 1.000 UAV đánh chặn trong nước mỗi ngày.

Theo báo cáo của các lực lượng Ukraine, tỷ lệ đánh chặn và vô hiệu hóa UAV Shahed từ 86 – 89%, đồng nghĩa hàng trăm UAV còn lại của Nga vẫn vượt qua lưới phòng không của nước này mỗi tháng để tấn công các mục tiêu.

Điều đáng nói, mối nguy hiểm với Ukraine càng gia tăng khi Nga đẩy mạnh tự phát triển công nghệ UAV. Nga được cho đã thử nghiệm và triển khai các phiên bản UAV Shahed gắn động cơ phản lực với tốc độ bay lên tới hơn 800 km/h.