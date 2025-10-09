Tờ Ukrinform dẫn lời Oleh Kiper, lãnh đạo cơ quan quản lý quân sự vùng Odesa của Ukraine cho hay, cuộc tấn công bằng các máy bay không người lái (UAV) cảm tử của Nga đã gây ra nhiều vụ hỏa hoạn “quy mô lớn” tại nhiều khu vực.

Lính cứu hỏa Ukraine cố dập lửa ở một khu vực thuộc Odesa. Ảnh: Cơ quan tình trạng khẩn cấp nhà nước Ukraine

“Theo thống kê sơ bộ, ít nhất 5 người bị thương do vụ không kích. Các UAV Nga cũng gây hỏa hoạn cho 2 tòa chung cư, 1 tòa nhà chính quyền, 1 trạm xăng và 1 khu cảng. Đám cháy lớn xảy ra trong khuôn viên khu cảng đã phá hủy một số container chứa hàng nông nghiệp ở đó”, ông Kiper nói.

Cho đến nay, quân Nga chưa có tuyên bố chính thức về cuộc tập kích sáng 9/10 vào tỉnh Odesa của Ukraine.

Video: Cơ quan tình trạng khẩn cấp nhà nước Ukraine

Ukraine tấn công tên lửa vào tỉnh biên giới Nga

Trong tuyên bố mới nhất, Thống đốc Belgorod Vyacheslav Gladkov cho biết, quân đội Ukraine gần đây đã tấn công tên lửa vào khu định cư Maslova Pristan thuộc tỉnh biên giới của Nga, khiến một số dân thường thiệt mạng.

“Theo thông tin sơ bộ, có 3 người thiệt mạng và 12 người bị thương trong vụ tấn công. Trong số những người bị thương có 3 trường hợp nghiêm trọng. Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ đưa họ tới Moscow để điều trị. Chúng tôi đang cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho các nạn nhân”, Thống đốc Gladkov viết trên kênh Telegram.

Theo bản đồ cập nhật tình hình xung đột của trang Deep State, làng Maslova Pristan của Nga nằm cách thành phố tiền tuyến Vovchansk, Ukraine khoảng 15km về phía bắc.