Theo đài RT, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 8/10 đã cảnh báo về những hậu quả có thể xảy ra nếu chính phủ Mỹ quyết định viện trợ tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine.

"Nếu một quyết định không phù hợp được đưa ra, nó sẽ gây ra hậu quả không thể khắc phục cho quan hệ Nga - Mỹ, vốn vừa có dấu hiệu khởi sắc. Chúng tôi đang theo dõi sát sao tình hình và kêu gọi sự kiềm chế tối đa liên quan đến vấn đề vũ khí tầm xa, bởi chúng có thể làm phức tạp các nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Tôi hy vọng Washington sẽ lắng nghe thông điệp của Moscow", bà Zakharova cho biết.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, vấn đề chính ở đây không phải là việc Kiev có nhận được tên lửa Tomahawk hay không, mà là quân đội Ukraine không thể sử dụng chúng nếu không có sự hướng dẫn trực tiếp của Mỹ.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

"Mặc dù Nga đã nâng cấp lá chắn phòng thủ tên lửa, nhưng một vũ khí như Tomahawk có thể đẩy cuộc khủng hoảng Ukraine lên một giai đoạn leo thang mới, nghiêm trọng hơn rất nhiều. Mặt khác, chúng cũng không thể thay đổi thực tế trên tiền tuyến", bà Zakharova nói.

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Nga Andrei Kartapolov tuyên bố, quân đội nước này sẵn sàng bắn hạ tên lửa Tomahawk và phá hủy các bãi phóng của chúng, nếu Mỹ thực sự gửi loại vũ khí này tới Ukraine.

"Chúng tôi biết rất rõ tên lửa Tomahawk, cách chúng bay và cách bắn hạ chúng. Chúng tôi từng đối phó với chúng ở Syria, nên không có gì mới. Rắc rối lớn nhất nằm ở những người cung cấp và những người vận hành loại vũ khí này", ông Kartapolov nhận xét.

Bên cạnh đó, ông Kartapolov cũng khẳng định rằng ngay cả khi có tên lửa Tomahawk, Ukraine cũng không thể tạo được đột biến trong giao tranh. "Mỹ chỉ có thể cung cấp cho Kiev một số lượng nhỏ tên lửa, hàng chục chứ không phải hàng trăm", ông Kartapolov nói thêm.

Ngược lại, các quan chức Ukraine cho hay, việc Kiev muốn Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk là để gửi đi một thông điệp tới Moscow.

"Điều quan trọng nhất là chúng ta phải cho Nga thấy mọi lựa chọn vẫn đang được cân nhắc", bà Alyona Hetmanchuk, Trưởng phái đoàn ngoại giao Ukraine tại NATO phát biểu hôm 8/10.