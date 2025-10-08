Trang ZN.UA dẫn lời phát ngôn viên Hải quân Ukraine Dmytro Pletenchuk nhấn mạnh, tên lửa R-360 Neptune đã chứng minh hiệu quả cao trong điều kiện chiến đấu.

"Nga thực sự lo sợ tên lửa Neptune của chúng tôi và điều này có lý do. Chúng tôi thường không tiết lộ việc sử dụng tên lửa Neptune, nhưng đôi khi truyền thông đưa tin về vụ việc khá nghiêm trọng, chúng tôi có thể nói đó là do chúng tôi thực hiện", ông Pletenchuk cho hay.

Nhà máy Elektrodetal thuộc tỉnh Bryansk của Nga bị Ukraine tấn công. Ảnh: Astra

Cũng theo ông Pletenchuk, hải quân là đơn vị duy nhất trong các lực lượng vũ trang Ukraine đang vận hành tên lửa Neptune.

Trước đó, vào đêm 29/9, các đơn vị tên lửa và pháo binh Ukraine đã phối hợp với lực lượng hải quân tấn công nhà máy Elektrodetal ở thị trấn Karachev thuộc tỉnh Bryansk của Nga. Theo dữ liệu chính thức của Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine, cuộc tấn công được thực hiện bằng 4 tên lửa từ khoảng cách 240km.

Tư lệnh Hải quân Ukraine Oleksiy Neizhpapa sau đó xác nhận các tên lửa được sử dụng trong vụ tập kích nhà máy Electrodetal là R-360 Neptune.

Nhà máy Elektrodetal là cơ sở chuyên sản xuất nhiều loại đầu nối điện phục vụ mục đích quân sự và công nghiệp. Sản phẩm của nhà máy này được sử dụng trong các thiết bị quân sự, bao gồm máy bay, ăng-ten và nhiều hệ thống điện tử khác.

Tên lửa "Long Neptune" của Ukraine. Ảnh: Zbroya.ua

Theo Kiev, tên lửa hành trình R-360 Neptune còn được dùng để tấn công các kho đạn dược tại những khu vực Nga đang nắm quyền kiểm soát ở Ukraine và trong lãnh thổ Nga. Ngoài ra, các kho dầu của Nga cũng từng bị Neptune tấn công.

Ukraine lần đầu tiên triển khai Neptune vào năm 2021 với tư cách là tên lửa hành trình chống hạm, mang theo đầu đạn nặng 150kg và tầm bắn khoảng 300km. Tên lửa này được biết tới là vũ khí đã đánh chìm soái hạm ​​Moskva của Nga trên Biển Đen.

Mới đây, Ukraine đã cho trình làng biến thể mặt đất của tên lửa hành trình chống hạm Neptune, với phạm vi tấn công được mở rộng lên thành 1.000km và trang bị đầu đạn nặng 260kg.

Theo trang Defense Express, Ukraine mới công bố những đặc điểm nổi bật của hệ thống Neptune-D cùng tên lửa hành trình RK360L hay còn gọi là “Long Neptune”. Tên lửa nâng cấp có thân lớn hơn, dài khoảng 6m và đường kính 50cm, từ đó cho phép mang theo nhiều nhiên liệu hơn và đầu đạn mạnh hơn.

Với tầm bắn 1.000km, tên lửa RK360L có tầm bắn lớn gấp 3,5 lần so với biến thể chống hạm R-360 nguyên bản, có tầm bắn 280 - 300km.