Theo đài RT, FSB hôm 8/10 đã thông báo về việc bắt giữ một công dân Nga tình nghi làm việc cho các đơn vị tình báo của Ukraine. Vụ bắt giữ diễn ra ở Naro-Fominsk, ngoại ô thủ đô Moscow.

"Nghi phạm là một nam thanh niên 25 tuổi, đã tự nguyện liên hệ với Ukraine từ tháng 9/2023. Kể từ đó, đối tượng này đã thực hiện nhiều vụ phá hoại cho Kiev, bao gồm theo dõi một cơ sở quân sự ở vùng Altay, đốt cháy một phương tiện được chỉ định, tự chế tạo 2 hai thiết bị nổ để dùng cho vụ đánh bom nhắm vào quân nhân Nga", FSB cho biết.

Truyền thông Nga đưa tin, nghi phạm khai nhận đã liên hệ với lực lượng tình báo Ukraine để "kiếm tiền nhanh" và được yêu cầu quay lại video để chứng minh hoàn thành nhiệm vụ. Kẻ này nhận được khoảng 1.000 USD cho mỗi lần thực hiện hành vi phá hoại. Trong quá trình bắt giữ, FSB cũng tìm thấy được nhiều vật liệu chế tạo bom cùng dữ liệu liên lạc điện tử giữa nghi phạm và Ukraine.

FSB bắt giữ đối tượng làm gián điệp cho Ukraine ở Moscow. Video: RT

EU gây sức ép với Bỉ về tài sản đóng băng của Nga

Tờ Financial Times (FT) ngày 8/10 cho biết, Ủy ban châu Âu (EC) hiện đang gia tăng sức ép lên chính phủ Bỉ và tổ chức tài chính Euroclear để được sử dụng lợi nhuận phát sinh từ các tài sản bị đóng băng của Nga.

"Sự kiên nhẫn của Liên minh châu Âu (EU) với Bỉ đang dần cạn kiệt. Trước sức ép liên tục, Brussels có thể sẽ sớm chấp thuận đề xuất sử dụng tài sản của Nga để viện trợ Ukraine, bất chấp những lo ngại về cơ sở pháp lý", nguồn tin của FT tiết lộ.

Trước đó, Thủ tướng Bỉ Bart De Wever đã yêu cầu EU phải cung cấp khung pháp lý đầy đủ trước khi tiến hành bất kỳ biện pháp nào liên quan đến tài sản Nga. Lập trường này đã khiến một số nhà lãnh đạo EU không hài lòng, cho rằng Brussels đang "hành động chưa đủ mạnh mẽ" trong việc hỗ trợ Kiev.

Hiện tại, các nước thành viên nhóm G7 đang phong tỏa khoảng 300 tỷ USD tài sản của Nga sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Phần lớn số tài sản này do tổ chức tài chính Euroclear có trụ sở tại Bỉ nắm giữ.

Tổng thống Nga Putin cảnh báo, việc phương Tây sử dụng trái phép tài sản của nước này sẽ làm suy yếu trật tự tài chính - kinh tế toàn cầu. Điện Kremlin cũng đe dọa sẽ có những biện pháp đáp trả tương xứng nếu EU thúc đẩy việc tịch thu tài sản Nga.