Hãng thông tấn TASS dẫn chia sẻ của ông Marochko cho hay, trong trường hợp Ukraine được Mỹ cung cấp Tomahawk và đưa tên lửa này vào sử dụng trong chiến đấu, hiệu quả cũng sẽ "cực kỳ thấp”.

"Khi xem xét các đặc điểm chiến thuật và kỹ thuật của Tomahawk, đây có thể là phiên bản đời đầu, những hệ thống đã lỗi thời. Quân đội Nga từng đối phó với tên lửa này khi chúng được triển khai ở Syria. Nhìn chung, quân đội Nga đã có kinh nghiệm thực tế trong việc đánh chặn những tên lửa như vậy. Do đó, ngay cả khi Ukraine bắt đầu sử dụng Tomahawk, hiệu quả của những loại vũ khí này sẽ cực kỳ thấp", ông Marochko nói.

Tên lửa hành trình Tomahawk được phóng từ tàu ngầm. Ảnh: Hải quân Mỹ

Theo chuyên gia quân sự người Nga, việc Kiev sử dụng Tomahawk sẽ "chuyển sang một trang mới trong cuộc xung đột", bởi tên lửa này có tầm bắn lên tới 1.500km và trang bị nhiều loại đầu đạn “bao gồm cả đầu đạn hạt nhân".

Ông Marochko nói thêm, các hệ thống phòng không Nga sẽ phát hiện tín hiệu từ tên lửa khi chúng được phóng, nhưng không thể xác định ngay được đầu đạn mà tên lửa mang theo. “Tuy nhiên, chúng tôi có phương tiện để đối phó, điều đó không cần phải nghi ngờ”, ông Marochko cho hay.

Trước đó, tại Câu lạc bộ Thảo luận Valdai ở Sochi hôm 2/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, việc Ukraine sử dụng tên lửa Tomahawk sẽ trực tiếp liên quan đến quân đội Mỹ. Theo lãnh đạo Điện Kremlin, nếu Washington cung cấp Tomahawk cho Kiev, "điều này đồng nghĩa với một giai đoạn leo thang hoàn toàn mới bao gồm căng thẳng giữa Nga và Mỹ”.

Tới ngày 5/10, ông Putin một lần nữa nhấn mạnh quyết định gửi tên lửa Tomahawk đến Ukraine sẽ phá hủy những xu hướng tích cực hiện có trong quan hệ Nga - Mỹ.

Hôm 6/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay, ông đã ra quyết định về việc cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine. Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ quyết định chính xác là gì.

"Tôi đã đưa ra quyết định, nếu có thể nói là như vậy. Tôi muốn biết Ukraine sẽ làm gì với các tên lửa đó, họ sẽ gửi chúng đi đâu. Tôi phải đặt ra câu hỏi này", ông Trump nói.

Tờ Telegraph ngày 7/10 đưa tin, nếu được Mỹ chấp thuận, việc chuyển giao tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine có thể mất vài tháng. Thậm chí, Kiev vẫn có thể không được phép sử dụng chúng.

Tờ báo Anh nhấn mạnh, giới chức Ukraine hiện vẫn chưa chắc chắn về việc Tomahawk sẽ thực sự được chuyển giao hay không. Ông Yegor Chernev, Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh, Quốc phòng và Tình báo của Quốc hội Ukraine đã nêu ra những khả năng liên quan tới Tomahawk. Theo quan chức này, vẫn có khả năng ông Trump thay đổi quyết định và không cung cấp tên lửa này cho Kiev, hoặc ông Trump cho phép chuyển giao tên lửa nhưng không cho phép Ukraine sử dụng và cuối cùng là khả năng Mỹ cho phép mở rộng phạm vi và mục tiêu tấn công bằng Tomahawk.