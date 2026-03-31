Ông Bùi Thế Duy sinh năm 1978; quê quán tỉnh Hà Tĩnh; trình độ Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tin học.

Trước tháng 4/2018, ông Bùi Thế Duy giữ chức Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tháng 4/2018, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tại Đại hội 13 của Đảng, ông Bùi Thế Duy được bầu làm ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.

Hồi đầu năm nay, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập năm 1993, gồm 12 trường và một khoa thành viên, quy mô đào tạo khoảng hơn 40.000 sinh viên bậc đại học.

Theo Nghị định của Chính phủ, Đại học Quốc gia Hà Nội chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng có tư cách pháp nhân, tài khoản riêng, sử dụng con dấu có hình Quốc huy. Đại học quốc gia vẫn là đơn vị dự toán cấp I, được Thủ tướng giao ngân sách, thay vì nhận kinh phí thông qua một cấp trung gian như các đại học khác thuộc Bộ.

Đại học Quốc gia Hà Nội được trao quyền tự chủ rất cao trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, tổ chức bộ máy, tài chính, hợp tác quốc tế và phát triển nhân lực chất lượng cao. Đặc biệt, Đại học Quốc gia Hà Nội có quyền xây dựng quy chế đào tạo riêng, phát triển chương trình tài năng, tiên tiến, hợp tác quốc tế sâu rộng và kết nối hiệu quả nguồn lực khoa học - công nghệ - đổi mới sáng tạo để thực hiện sứ mệnh phát triển quốc gia.

Các Phó Giám đốc của Đại học Quốc gia Hà Nội hiện nay có: PGS.TS Nguyễn Hiệu, Phó giám đốc thường trực; PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải; PGS.TS Phạm Bảo Sơn; PGS.TS Đào Thanh Trường.