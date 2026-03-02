Hôm nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình đã công bố quyết định của Bộ Chính trị.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Anh Tuấn, ủy viên Trung ương Đảng thôi giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương. Ông Nguyễn Anh Tuấn được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao quyết định cho ông Nguyễn Anh Tuấn

Tiếp đó, đại diện Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương công bố quyết định của Ban thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương chỉ định ông Nguyễn Anh Tuấn, ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Anh Tuấn.

Ông Nguyễn Anh Tuấn là cán bộ được đào tạo bài bản, dám nghĩ, dám làm

Phát biểu tại lễ trao quyết định, thay mặt Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài chúc mừng ông Nguyễn Đình Khang và ông Nguyễn Anh Tuấn đã được Bộ Chính trị tin tưởng giao trọng trách mới.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, ông Nguyễn Anh Tuấn là cán bộ được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, có trình độ, năng lực, dám nghĩ, dám làm, đã trải qua nhiều cương vị công tác từ Trung ương đến địa phương. Ông có tư duy chiến lược, am hiểu về xây dựng và hoạch định chính sách, có nhiều kinh nghiệm trong chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại hội nghị

Bà Bùi Thị Minh Hoài tin tưởng trên cương vị công tác mới, ông Nguyễn Anh Tuấn sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình công tác, phát huy kinh nghiệm thực tiễn, năng lực, sở trường, kế thừa và phát huy những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các thế hệ lãnh đạo Tổng Liên đoàn, tiếp tục cùng tập thể lãnh đạo Đảng ủy, lãnh đạo Tổng Liên đoàn đoàn kết, thống nhất để lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đạt được nhiều thành tích mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trước mắt, bà đề nghị tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động, động viên đoàn viên, người lao động tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; lãnh đạo tốt việc tổ chức Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam trong thời gian tới…

Bà cảm ơn ông Nguyễn Đình Khang với vai trò là người đứng đầu Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong một thời gian dài đã có nhiều cống hiến, đóng góp rất quan trọng đối với phong trào công nhân, công tác công đoàn, công tác mặt trận trong thời gian qua.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Anh Tuấn

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ vinh dự được Bộ Chính trị phân công, điều động tham gia Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương và được Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ông chia sẻ, đây là vinh dự to lớn, trách nhiệm rất nặng nề. Ông hứa sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giao cho, sẽ đoàn kết cùng Ban chấp hành, Ban thường vụ, thường trực Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện.

Ông Nguyễn Anh Tuấn sinh năm 1979, quê quán tỉnh Thanh Hóa, trình độ chuyên môn tiến sĩ Quản lý kinh tế, thạc sĩ Quản trị kinh doanh, cử nhân ngành Ngân hàng tài chính.

Ông Nguyễn Anh Tuấn phát biểu nhận nhiệm vụ

Ông từng là cán bộ giảng dạy, nghiên cứu viên tại Đại học Kinh tế quốc dân. Sau đó, ông có quá trình dài công tác tại Trung ương Đoàn, đảm nhiệm nhiều chức vụ như: Phó Ban Thanh niên trường học, Phó chánh văn phòng, Phó trưởng Ban rồi Trưởng Ban Thanh niên công nhân và đô thị, Chánh văn phòng Trung ương Đoàn, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

Tháng 7/2022, ông được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh (cũ). Ngày 1/7/2025, ông được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hiện nay có các Phó chủ tịch gồm: bà Thái Thu Xương (Phó chủ tịch thường trực), ông Ngọ Duy Hiểu, ông Phan Văn Anh, ông Huỳnh Thanh Xuân, ông Nguyễn Xuân Hùng.