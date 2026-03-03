Tỉnh ủy Ninh Bình sáng nay tổ chức hội nghị triển khai các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã thông báo về việc Bộ Chính trị đã có chủ trương để ông Đặng Xuân Phong, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Ninh Bình thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình và các chức vụ liên quan theo cơ cấu. Ông được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ.

Trước đó, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình sáng 2/3 đã bầu ông Trần Huy Tuấn, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Đặng Xuân Phong. Ảnh: Báo Ninh Bình

Ông Đặng Xuân Phong sinh năm 1972; quê quán tỉnh Phú Thọ; trình độ chuyên môn Tiến sĩ Kinh tế; Cử nhân Quản trị kinh doanh công nghiệp, Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước.

Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, 14; đại biểu Quốc hội khóa 15.

Ông có thời gian dài công tác tại các địa phương. Tại tỉnh Lào Cai ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh; Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND tỉnh; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh.

Tháng 1/2025, ông được Bộ Chính trị điều động về tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đến tháng 7/2025 khi các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình sáp nhập thành tỉnh Phú Thọ (mới) ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ (mới).

Tháng 9/2025, ông được điều động về tỉnh Ninh Bình, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

Văn phòng Chính phủ là cơ quan có chức năng tham mưu tổng hợp, điều phối giúp Chính phủ, Thủ tướng tổ chức các hoạt động chung của Chính phủ, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở, bảo đảm thống nhất, thông suốt, liên tục của nền hành chính quốc gia.

Đây cũng là đơn vị có chức năng bảo đảm thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng và cung cấp thông tin cho công chúng theo quy định của pháp luật; bảo đảm điều kiện vật chất, kỹ thuật, hậu cần cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng.

Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ hiện gồm: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Trần Văn Sơn; các Phó Chủ nhiệm là các ông, bà: Đặng Xuân Phong (Phó Chủ nhiệm Thường trực), Mai Thị Thu Vân, Đỗ Ngọc Huỳnh và Phạm Mạnh Cường.