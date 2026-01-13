Chia sẻ tại Lễ vinh danh FChoice 2025 và Hội thảo "Động lực tăng trưởng kinh tế 2 chữ số và Cơ hội đầu tư năm 2026" sáng 13/1, ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc, cho biết, khi làm việc trực tiếp với các nhà đầu tư nước ngoài, ông nhận thấy sự chuyển biến rõ nét trong quá trình tái cấu trúc bộ máy kinh tế.

"Chưa bao giờ các quyết định đầu tư tại các bộ, ngành và tỉnh thành lại được thực hiện nhanh chóng đến thế. Đẩy nhanh tiến độ là cách giảm thiểu lãng phí hiệu quả nhất. Bởi nếu đầu tư dàn trải và lãng phí, hệ lụy sẽ là lạm phát; nhưng nếu đầu tư tập trung, nhanh chóng và hiệu quả, chúng ta vừa kiểm soát được lạm phát, vừa thúc đẩy kinh tế tăng trưởng bền vững”, ông Tâm nói.

Theo ông, cần đẩy mạnh việc nội địa hóa và gia tăng giá trị thặng dư trong nước. Khi năng lực cạnh tranh được nâng cao, chúng ta sẽ nhận về giá trị vật chất thực chất hơn, tạo tiền đề cho mục tiêu tăng trưởng hai con số trong tương lai.

“Tôi quan sát thấy các nhà đầu tư nước ngoài đang vào Việt Nam với khí thế rất lớn. Họ không chỉ nhắm đến thị trường Mỹ mà còn bắt đầu chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu sang châu Âu ngay tại Việt Nam để tạo sự cân bằng và bền vững cho chuỗi cung ứng”, ông Đặng Thành Tâm nói.

Cũng tại hội thảo, chuyên gia kinh tế, PGS.TS Trần Đình Thiên đánh giá khu vực kinh tế tư nhân đã được đặt vào đúng vai trò là nền tảng, cốt lõi và động lực cho tăng trưởng. Việc này đã tạo nên sự phi thường và quan trọng nhất, tạo ra niềm tin của mọi người về tương lai.

Các diễn giả chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: Tuân Nguyễn

Theo ông Thiên, Việt Nam đang có động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng dựa trên 3 yếu tố chính.

Thứ nhất, khu vực tư nhân lần đầu tiên được nhìn nhận một cách khác biệt, đúng với vai trò của nó.

Thứ hai, khoa học - công nghệ thực sự trở thành mục tiêu và công cụ. Cách tiếp cận trong các nghị quyết đã xác định công nghệ là lực lượng sản xuất nền tảng, và việc triển khai đang bắt đầu được đẩy mạnh, không chỉ là mục tiêu mà còn là công cụ để đạt được mục tiêu.

Thứ ba, đã có một sự tiếp cận hệ thống trong phát triển hạ tầng, có sự ưu tiên và liên kết chặt chẽ. Đây là một yếu tố quan trọng trong mô hình tăng trưởng mới.

Về phía các ngân hàng, ông Phạm Hồng Hải, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), nhận định, ngành ngân hàng đang có những thay đổi rất lớn trong tư duy và hành động. Điều này giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận được vốn vay, qua đó tạo ra những thế hệ doanh nhân mới cho xã hội.

“Trước đây khi cho vay, điều đầu tiên các ngân hàng Việt Nam hỏi doanh nghiệp là tài sản đảm bảo ở đâu? Giờ đây, với hình thức cho vay dựa trên dòng tiền, chúng tôi đã giúp hàng loạt startup Việt Nam tiếp cận được nguồn vốn", ông Hải chia sẻ.

Tổng Giám đốc OCB cũng nhấn mạnh về vai trò của tín dụng xanh giúp tạo động lực mới cho tăng trưởng. Đây không chỉ là trách nhiệm xã hội, mà còn là cơ hội kinh doanh cho ngành ngân hàng, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp xanh, tái tạo xanh. Thực tế, tín dụng xanh đã tạo cơ hội rất lớn để ngân hàng tăng trưởng ổn định, an toàn và ít biến động hơn.

Ông Hải cho rằng, khi các doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn xanh vay, điều dễ nhận thấy là tỷ lệ nợ xấu rất thấp, cho thấy hiệu quả lớn khi ngân hàng áp dụng chiến lược xanh. Bên cạnh đó, chi phí vận hành của ngân hàng cũng giảm đáng kể. Bởi lẽ, để làm giảm tác động tới môi trường, thì ngân hàng cần số hóa quy trình.