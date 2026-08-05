Tại buổi họp báo thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang ngày 5/8, Bộ GD-ĐT cho biết căn cứ vào kết quả điều tra của cơ quan chức năng và quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành, Bộ GD-ĐT quyết định tổ chức thi lại tất cả các môn cho thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Theo quy chế, mỗi thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT làm 4 bài thi, gồm Toán, Ngữ văn và 2 môn tự chọn trong số các môn: Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ Công nghiệp, Công nghệ Nông nghiệp.

Họp báo thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Thạch Thảo

Bộ GD-ĐT cho hay việc tổ chức thi lại nhằm bảo đảm yêu cầu nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng của kỳ thi, không phải là biện pháp xử lý kỷ luật đối với thí sinh.

"Trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, trong đó có thí sinh vi phạm, sẽ được xem xét, xử lý căn cứ kết quả điều tra và mức độ vi phạm cụ thể theo quy định", Bộ GD-ĐT cho biết.

Phương án tổ chức thi lại cũng đã được Bộ GD-ĐT phối hợp với các cơ quan chức năng báo cáo xin chủ trương cấp có thẩm quyền. Các đơn vị liên quan đang xây dựng kế hoạch tổ chức thi lại, dự kiến diễn ra trong hai ngày 14-15/8. Việc công bố kết quả thi dự kiến vào ngày 19/8.

Bộ GD-ĐT cho biết kết quả thi hồi tháng 6 của các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang sẽ không được sử dụng để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Các thí sinh này cũng không được tham gia xét tuyển theo các hình thức khác cho đến khi có kết quả thi lại.

Kết quả thi lại hợp lệ sẽ được cập nhật vào hệ thống và sử dụng để xét tuyển theo các nguyện vọng thí sinh đã đăng ký.

Hiện tại, vụ án vẫn trong quá trình điều tra. Bộ GD-ĐT cho hay sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Công an và các cơ quan liên quan để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

"Căn cứ vào kết quả điều tra của cơ quan chức năng, thí sinh có hành vi vi phạm quy chế thi sẽ tiếp tục bị xem xét xử lý theo tính chất, mức độ và hành vi vi phạm, kể cả trường hợp đã được công nhận tốt nghiệp, trúng tuyển hoặc đang theo học tại cơ sở giáo dục đại học", Bộ GD-ĐT khẳng định.