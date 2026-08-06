Theo đó, lịch thi lại tốt nghiệp THPT năm 2026 đối với các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang như sau:

Ngoài ra, Bộ yêu cầu Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang hoàn thành việc thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận kết quả thi đã cấp cho thí sinh, hoàn thành chậm nhất ngày 10/8; đồng thời chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để tổ chức thi tại điểm thi, hoàn thành chậm nhất ngày 10/8.

Bộ cũng yêu cầu Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang hoàn thành công tác tập huấn nghiệp vụ cho những người làm nhiệm vụ coi thi, chậm nhất ngày 11/8.

Theo kế hoạch, Ban Coi thi sẽ làm việc từ ngày 12/8. Kết quả thi dự kiến được công bố vào 8h ngày 19/8; việc xét công nhận tốt nghiệp đối với các thí sinh hoàn thành chậm nhất ngày 20/8 và công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo (nếu có) hoàn thành chậm nhất ngày 28/8.

Bộ GD-ĐT yêu cầu trong quá trình tổ chức thi, mọi tình huống bất thường cần báo cáo ngay về Thường trực Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang được yêu cầu nghiêm túc thực hiện hướng dẫn này; nếu có vướng mắc hoặc đề xuất trong quá trình thực hiện cần báo cáo ngay để Bộ kịp thời xem xét, giải quyết.