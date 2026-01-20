Ngày 20/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đã làm rõ hành vi lừa đảo tại Công ty cổ phần Tập đoàn Dự án Hoàng Gia. Cơ quan chức năng ghi nhận 61 người tố giác với tổng số tiền đã nộp là hơn 50,29 tỷ đồng.

Qua đối chiếu, công ty mới chỉ chi trả khoảng 12,97 tỷ đồng cho các nhà đầu tư. Số tiền còn lại hơn 37,32 tỷ đồng đã bị Đỗ Thanh Tâm chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân và không thể chứng minh mục đích sử dụng.

Đỗ Thanh Tâm tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Đỗ Thanh Tâm (41 tuổi) là người đại diện pháp luật của chi nhánh công ty tại đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long. Đối tượng có hộ khẩu thường trú tại phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM.

Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố Đỗ Thanh Tâm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tâm là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Dự án Hoàng Gia có trụ sở chính tại TPHCM.

Thủ đoạn của đối tượng là sử dụng trang web Duanhoanggia.vn để đăng tải các gói đầu tư từ 12 triệu đến 3 tỷ đồng. Tâm còn phát hành sổ “Giải pháp tiêu dùng hoàn vốn” và tổ chức hội nghị để đánh bóng tên tuổi doanh nghiệp.

Đối tượng đã đưa ra nhiều thông tin gian dối về các dự án và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp để huy động vốn. Thực chất, Tâm dùng tiền của nhà đầu tư sau để chi trả một phần cho người trước rồi chiếm đoạt.

Chi nhánh công ty tại Vĩnh Long đã ngừng hoạt động tại địa chỉ đăng ký từ tháng 4/2019. Doanh nghiệp này không kê khai vốn huy động tại cơ quan thuế và còn nợ thuế hơn 27 triệu đồng.