Tỉnh ủy Hà Tĩnh chiều nay tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Ông Phan Thiên Định được điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông được giới thiệu để HĐND tỉnh xem xét bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030, thay ông Võ Trọng Hải vừa được điều động làm Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Định bày tỏ vinh dự khi được Ban Bí thư tin tưởng phân công, giao trọng trách mới tại tỉnh Hà Tĩnh.

Phó bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Phan Thiên Định. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Ông Phan Thiên Định sinh năm 1971, quê quán phường Thuận An, thành phố Huế. Ông có trình độ thạc sĩ Quản lý hành chính công, cử nhân Kinh tế, cử nhân Luật.

Ông từng kinh qua các vị trí quan trọng như Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên - Huế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Bí thư Thành ủy TP Huế (trực thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế cũ), Bí thư Quận ủy Thuận Hóa, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Huế, Chủ tịch UBND TP Huế.

Chủ tịch tỉnh Nghệ An được bầu làm Chủ tịch tỉnh Quảng Trị

Cũng trong chiều nay, HĐND tỉnh Quảng Trị tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa 8, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu đã bầu ông Lê Hồng Vinh - Phó bí thư Tỉnh ủy làm Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Văn Bảo - ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh văn phòng Tỉnh ủy được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, HĐND tỉnh đã xem xét miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trần Phong vì chuyển công tác.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh. Ảnh: CTV

Sáng cùng ngày, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Lê Hồng Vinh - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và giới thiệu bầu Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Vinh sinh năm 1974, quê ở xã Đô Lương (Nghệ An), trình độ thạc sĩ Quản lý khoa học công nghệ.

Ông từng trải qua nhiều vị trí tại Nghệ An như: Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Bí thư Huyện ủy Anh Sơn (cũ), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh.

Tháng 12/2024, ông đảm nhiệm chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nghệ An.

Tháng 1 năm nay, ông Vinh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026.