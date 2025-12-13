Theo thông tin ban đầu, ông Hồ Văn Làng (sinh năm 1953) mất liên lạc từ 13h45 ngày 12/12 sau khi rời Nhà khách Bộ Quốc phòng (số 145 Trích Sài, phường Tây Hồ). Ông cùng đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào các DTTS tỉnh Quảng Trị ra Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc để học tập kinh nghiệm.

Chân dung ông Hồ Văn Làng.

Đặc điểm nhận dạng: Ông Làng cao khoảng 1m70, dáng gầy, da ngăm đen. Thời điểm đi lạc, ông mặc áo xanh lá cây, quần rằn ri và đội mũ xanh.

Người dân có thông tin về ông Hồ Văn Làng vui lòng liên hệ ngay tới các số điện thoại sau: 0914.210.388 (ông Tú), 0912.416.333 (ông Lĩnh), 0989.199.781 (ông Chính); hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để hỗ trợ.