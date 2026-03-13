Cô giáo trẻ Hù Thị Duy được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân, mà còn là niềm tự hào của đồng bào dân tộc Cống

Sinh năm 1994, lớn lên tại bản Nậm Kè, xã Nậm Kè, tỉnh Điện Biên - một địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, Hù Thị Duy thấu hiểu hơn ai hết những thiếu thốn của trẻ em vùng cao trên hành trình tìm đến con chữ. Là một trong những dân tộc thuộc nhóm dân tộc có khó khăn đặc thù, đồng bào Cống chủ yếu sinh sống ở các bản làng xa xôi, điều kiện kinh tế - xã hội còn hạn chế, đời sống và trình độ dân trí còn nhiều khó khăn.

Vượt lên hoàn cảnh của bản làng vùng cao, bằng ý chí và quyết tâm, sau khi tốt nghiệp THPT, cô gái trẻ người Cống đã nỗ lực học tập và thi đỗ đại học. Tốt nghiệp chuyên ngành Giáo dục mầm non, Hù Thị Duy quyết định trở về quê hương công tác tại Trường Mầm non Nậm Kè với mong muốn góp phần mang tri thức đến với trẻ em nơi bản làng mình sinh ra.

Với cô giáo trẻ, mỗi ngày đến lớp không chỉ là dạy học, mà còn là hành trình gieo những “hạt mầm” tri thức đầu đời, giúp các em nhỏ vùng cao có thêm cơ hội vươn lên trong cuộc sống. Từ lớp học nhỏ nơi bản làng xa xôi, cô luôn tận tâm chăm sóc, dạy dỗ các em, góp phần từng bước nâng cao chất lượng giáo dục ở địa phương.

Từ thực tiễn công tác tại địa bàn đặc biệt khó khăn, cô mong muốn nếu được cử tri tin tưởng bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ kiến nghị nhiều giải pháp nhằm quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp giáo dục ở vùng núi, vùng đồng bào DTTS, đặc biệt là giáo dục mầm non. Theo cô, nhiều trẻ em nơi đây vẫn còn gặp không ít trở ngại trong việc đến trường do điều kiện kinh tế, giao thông và nhận thức của người dân còn hạn chế.

“Là người con của dân tộc Cống - một trong những dân tộc rất ít người còn nhiều khó khăn đặc thù của tỉnh Điện Biên, tôi thấu hiểu sâu sắc những vất vả trong đời sống cũng như những hạn chế về điều kiện học tập của trẻ em vùng cao. Giáo dục chính là con đường quan trọng giúp thay đổi cuộc sống của mỗi người, góp phần nâng cao dân trí và tạo động lực phát triển bền vững cho cộng đồng”, cô Hù Thị Duy chia sẻ.

Nếu được cử tri tin tưởng bầu làm đại biểu Quốc hội, cô mong muốn kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm, ban hành các chính sách phù hợp nhằm phát triển giáo dục ở vùng miền núi, vùng đồng bào DTTS, đặc biệt là giáo dục mầm non và giáo dục tại những địa bàn đặc biệt khó khăn. Qua đó, tạo điều kiện để trẻ em vùng cao được học tập đầy đủ, từng bước thu hẹp khoảng cách về giáo dục giữa các vùng miền.

Bên cạnh đó, cô cũng mong muốn Nhà nước quan tâm đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các bản vùng sâu, vùng xa, nhất là hệ thống điện, đường giao thông đến các điểm bản. Hiện nay, nhiều tuyến đường từ trung tâm xã đến các điểm trường, điểm bản vẫn là đường đất, gây không ít khó khăn cho giáo viên, học sinh và người dân trong sinh hoạt cũng như phát triển kinh tế.

Cô giáo trẻ Hù Thị Duy bên các em học sinh

Trong chương trình hành động của mình, cô Hù Thị Duy đề xuất quan tâm đầu tư bảo đảm nguồn nước sạch cho người dân và học sinh vùng sâu, vùng xa; tạo thêm cơ hội việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp tại địa phương; đồng thời tăng cường trang thiết bị y tế, nâng cao điều kiện khám, chữa bệnh cho đồng bào DTTS.

Việc cô giáo trẻ Hù Thị Duy được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân cô, mà còn là niềm tự hào của đồng bào dân tộc Cống. Điều đó khẳng định vị trí của dân tộc Cống trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong việc tạo điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số được học tập, trưởng thành và tham gia đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Từ bản Nậm Kè xa xôi đến danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội là một hành trình nhiều nỗ lực. Nhưng với cô giáo trẻ Hù Thị Duy, đó mới chỉ là điểm khởi đầu cho hành trình mang theo tri thức, niềm tin và khát vọng của bản làng vùng cao vươn xa hơn.