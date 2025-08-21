Theo Yonhap, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 21/8 đã công bố những hình ảnh về cuộc gặp giữa ông Kim Jong Un và các chỉ huy của quân đội Triều Tiên được triển khai tới vùng Kursk của Nga.

Trong cuộc gặp, ông Kim đã nghe báo cáo tóm tắt về hoạt động của quân nhân Triều Tiên ở Nga. Ông Kim đánh giá cao những nỗ lực của họ, đồng thời gửi "lời động viên nồng nhiệt" tới tất cả các chỉ huy và binh sĩ thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài.

"Quân đội Triều Tiên anh hùng đã thể hiện đầy đủ những phẩm chất độc đáo của mình. Điều này khẳng định danh tiếng và uy tín của quân đội Triều Tiên như một trong những lực lượng quân sự hàng đầu thế giới. Chúng ta cũng sẽ tiếp tục làm những gì cần thiết trong tương lai", ông Kim cho biết.

Ông Kim Jong Un biểu dương các chỉ huy lực lượng chiến đấu hỗ trợ Nga. Ảnh: Yonhap

Ông Kim Jong Un biểu dương các chỉ huy lực lượng chiến đấu hỗ trợ Nga. Ảnh: Yonhap

Theo truyền thông địa phương, cuộc gặp kể trên có sự góp mặt của Phó Tổng tham mưu trưởng Triều Tiên Ri Chang-ho, người được cho đã tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga chống Ukraine trong giai đoạn đầu.

Nguồn tin tình báo Hàn Quốc tiết lộ, Bình Nhưỡng đã gửi khoảng 10.000 binh sĩ tới giúp Moscow giành lại quyền kiểm soát vùng Kursk. Seoul cũng nhận định, Triều Tiên đang chuẩn bị triển khai thêm lực lượng tới Nga.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký hiệp ước đối tác chiến lược vào tháng 6 năm ngoái, bao gồm điều khoản phòng thủ chung. Theo đó, trong trường hợp một nước bị tấn công vũ trang, nước còn lại sẽ lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự và các biện pháp giúp đỡ khác bằng mọi phương thức có thể.