Theo Yonhap, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 19/8 đã công bố các hình ảnh về chuyến thị sát tàu khu trục lớp Choe Hyon của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Trong đó, ông Kim đã lên án mạnh mẽ cuộc tập trận thường niên Mỹ - Hàn Quốc mang tên "Lá chắn tự do Ulchi" (UFS), đồng thời kêu gọi mở rộng nhanh chóng kho vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

"Quan hệ quân sự ngày càng chặt chẽ giữa Mỹ và Hàn Quốc cùng những màn phô trương sức mạnh là biểu hiện rõ ràng nhất cho ý định châm ngòi xung đột trong khu vực. Những đợt tập trận này vốn diễn ra từ lâu, nhưng đã trở nên ngày càng nghiêm trọng và bao gồm cả yếu tố hạt nhân. Tình hình hiện tại đòi hỏi chúng ta phải nhanh chóng thay đổi học thuyết quân sự, đồng thời mở rộng năng lực hạt nhân", ông Kim cho biết.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát tàu khu trục Choe Hyon. Ảnh: Yonhap

Trong chuyến thị sát, ông Kim cũng được nghe báo cáo về tình hình thử nghiệm từng phần và vận hành tích hợp các hệ thống vũ khí trên tàu Choe Hyon. Nhà lãnh đạo Triều Tiên bày tỏ sự hài lòng khi "các nhiệm vụ chính nhằm đưa hải quân trở thành lực lượng công nghệ cao, có trang bị vũ khí hạt nhân đang tiến triển đúng kế hoạch".

Theo Yonhap, cuộc tập trận UFS bắt đầu từ ngày 18/8 và kéo dài 11 ngày, với nhiều nội dung diễn tập nhằm mục đích tăng cường năng lực sẵn sàng chiến đấu trước các mối đe dọa từ Triều Tiên. Tuy vậy, cả Seoul và Washington đều nhấn mạnh, các cuộc tập trận mùa hè chỉ mang tính chất "phòng thủ".