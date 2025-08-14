Trong một tuyên bố gần đây, bà Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khẳng định, Bình Nhưỡng không nhờ tổng thống chuyển thông điệp về “sự sẵn sàng đàm phán của Triều Tiên tới chính quyền Washington” trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska.

Bà Kim Yo Jong. Ảnh: Yonhap

Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời bà Kim tuyên bố: “Hôm 12/8, truyền thông Hàn Quốc đã lan truyền tin đồn Triều Tiên có thể ‘gửi tín hiệu về lập trường của Bình Nhưỡng cho Washington’ tại Hội nghị thượng đỉnh Nga – Mỹ sắp tới. Đây là ví dụ điển hình cho thấy Seoul đang đắm chìm trong sự viển vông… Tại sao chúng tôi phải gửi tín hiệu cho phía Mỹ? Tôi muốn gửi lời nhắc nhở tới những ai chú ý đến sự đồn đoán của giới truyền thông Hàn Quốc rằng, Triều Tiên không có gì để nói với Mỹ”.

Trước đó, một số kênh truyền thông Hàn Quốc hôm 12/8 đã đưa ra giả định rằng Tổng thống Nga Putin trong cuộc tiếp xúc sắp tới với nhà lãnh đạo Mỹ Trump “có thể sẽ đề cập đến các vấn đề liên quan đến bán đảo Triều Tiên cũng như lập trường của Bình Nhưỡng”. Thậm chí, các kênh trên còn nhận định về khả năng Nga sẽ nắm vai trò trung gian hòa giải giữa Mỹ và Triều Tiên.

Theo TASS, Tổng thống Nga Putin hôm 12/8 đã có cuộc điện đàm với ông Kim. Trong khi trò chuyện, ông Kim khẳng định Bình Nhưỡng luôn ủng hộ Moscow trong nhiều vấn đề quan trọng.