Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều nay họp để xem xét, quyết định về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Lại Thế Nguyên (thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa) và ông Trần Quốc Nam (thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa).

Căn cứ Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan; căn cứ ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền; căn cứ tờ trình của Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; đồng thời xét đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội ngày 18/9 của ông Lại Thế Nguyên và ông Trần Quốc Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, bỏ phiếu kín thông qua và ban hành Nghị quyết 1831 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15.

Ông Lại Thế Nguyên. Ảnh: Quốc hội

Ông Lại Thế Nguyên (54 tuổi), nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lại Thế Nguyên từng giữ các chức vụ: Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc, Trưởng Ban Tuyên giáo, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Thanh Hóa.

Giữa tháng 9, tại kỳ họp thứ 33 của HĐND tỉnh Thanh Hóa đã thông tin Trung ương quyết định cho nghỉ hưu trước tuổi đối với ông Lại Thế Nguyên.

Ông Trần Quốc Nam. Ảnh: VNN

Ông Trần Quốc Nam (54 tuổi) có hơn 25 năm công tác tại Ninh Thuận (cũ).

Ông từng làm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, sau đó là Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận từ năm 2020 và Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Ninh Thuận.

Sau khi hợp nhất tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa, từ 1/7, ông được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Khánh Hòa.

Hồi đầu tháng 9, ông Trần Quốc Nam cũng đã có đơn xin nghỉ công tác.