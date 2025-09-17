Chiều 17/9, tại kỳ họp thứ 33 HĐND tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026, trong bài phát biểu khai mạc, ông Lê Tiến Lam - Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa đã thay mặt Thường trực HĐND tỉnh báo cáo về công tác nhân sự.

Ông Lam cho biết, Trung ương quyết định cho nghỉ hưu trước tuổi đối với ông Lại Thế Nguyên - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026; và ông Đỗ Minh Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi Trung ương cho ông Nguyên và ông Tuấn nghỉ hưu trước tuổi, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa đã áp dụng khoản 6, điều 37 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương báo cáo HĐND tỉnh mà không phải thực hiện thủ tục miễn nhiệm đối với hai nhân sự này.



Ông Lại Thế Nguyên sinh năm 1970; quê huyện Nga Sơn cũ, tỉnh Thanh Hóa; trình độ thạc sĩ luật. Ảnh: CTV

Ông Đỗ Minh Tuấn sinh năm 1972; quê huyện Thiệu Hóa cũ, tỉnh Thanh Hóa; trình độ cử nhân khoa học ngành lịch sử, thạc sĩ quản lý giáo dục, tiến sĩ kinh tế. Ảnh: CTV

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành quy trình kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, ông Nguyễn Hoài Anh - Phó bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Hoài Anh vừa được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 trong sáng cùng ngày.

Ban Bí thư cũng quyết định điều động, chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong - Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, ngày 9/9, Tỉnh ủy Thanh Hóa có công văn gửi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh và UBND tỉnh về việc phân công nhân sự phụ trách, điều hành công việc một số vị trí khi một số lãnh đạo của tỉnh vắng mặt, trong đó có ông Lại Thế Nguyên và ông Đỗ Minh Tuấn.