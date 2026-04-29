Sáng 29/4, tại kỳ họp thứ hai HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã bầu ông Lê Công Lý, ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ tặng hoa chúc mừng ông Lê Công Lý

Ông Lê Công Lý sinh năm 1977, quê xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ; trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn, thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Trước đó, ông Lý từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại tỉnh Hậu Giang (cũ) như: Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp, Bí thư Huyện ủy Châu Thành, Phó chánh Văn phòng và Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hậu Giang.

Sau khi hợp nhất TP Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng, ông giữ chức Trưởng ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ.

Hiện UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031 có Chủ tịch là ông Trương Cảnh Tuyên; 6 Phó chủ tịch gồm các ông, bà: Nguyễn Văn Hòa, Trần Chí Hùng, Nguyễn Văn Khởi, Vương Quốc Nam, Nguyễn Thị Ngọc Điệp và Lê Công Lý.