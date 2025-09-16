Xem video:

Tại hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 nghị quyết do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức sáng nay, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trình bày một số nội dung chính của Nghị quyết số 59 và chương trình hành động của Chính phủ.

Ông Lê Hoài Trung cho biết tư tưởng về hội nhập quốc tế, hội nhập với thế giới đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập từ rất sớm. Bác luôn coi trọng việc nghiên cứu lý luận về quan hệ với các đảng, các chính đảng, tổ chức nhân dân để tìm con đường giành lại độc lập cho đất nước.

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trình bày nội dung của Nghị quyết số 59

"Đến thời kỳ đổi mới, chúng ta mới có thêm nhiều điều kiện để hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và thực chất hơn. Hội nhập quốc tế có thể hiểu là quá trình Việt Nam tham gia hợp tác và liên kết quốc tế trong kinh tế và các lĩnh vực khác, trong khuôn khổ của quan hệ song phương cũng như tại các thể chế đa phương..." - ông Lê Hoài Trung phân tích.

Ông nêu rõ sau 40 năm đổi mới, hội nhập quốc tế đạt được nhiều thành tựu. Từ một đất nước còn bị bao vây, cô lập, quá trình hội nhập quốc tế đã góp phần để quan hệ đối ngoại nước ta ngày càng được mở rộng.

Việt Nam hiện có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia và vùng lãnh thổ; quan hệ khuôn khổ đối tác với 38 nước gồm Đối tác toàn diện, Đối tác chiến lược, Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có tất cả các thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Việt Nam cũng là thành viên của trên 70 tổ chức khu vực và thế giới. Đảng có quan hệ với 259 chính đảng, với 119 quốc gia.

Hội nhập quốc tế về an ninh quốc phòng không chỉ phục vụ mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà còn đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

"Một trong những phương hướng của Nghị quyết số 59 là phấn đấu đưa hội nhập quốc tế về quốc phòng, an ninh là một trong những trụ cột của hội nhập quốc tế, đặc biệt trong quan hệ với các đối tác quan trọng" - Quyền Bộ trưởng nêu rõ.

Theo ông Lê Hoài Trung, hội nhập quốc tế đã thực sự trở thành một động lực quan trọng để nâng cao nội lực, phục vụ đắc lực phát triển đất nước, trong đó có khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế; đưa nền kinh tế Việt Nam lớn mạnh, hội nhập sâu rộng với thế giới.

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao cũng nêu những tồn tại, hạn chế, trong đó có việc hội nhập quốc tế chưa được đánh giá, xử lý đúng tầm mức.

Không để bị phụ thuộc vào một số thị trường hay lĩnh vực

Về quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết số 59, ông Lê Hoài Trung cho biết cùng với tăng cường quốc phòng an ninh, đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Bên cạnh đó là phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại kết hợp với quốc phòng an ninh trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Bộ Ngoại giao chiều 15/9. Ảnh: TTXVN

Hội nhập quốc tế phải là sự nghiệp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Trong đó, người dân và doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể, động lực, lực lượng chủ công và đối tượng thụ hưởng chính.

Hội nhập quốc tế phải dựa trên cơ sở nội lực có vai trò quyết định, phát huy tối đa nội lực đi đôi với việc tranh thủ hiệu quả ngoại lực... Đó là quá trình vừa hợp tác vừa đấu tranh, hợp tác để đấu tranh và đấu tranh để thúc đẩy hợp tác.

"Trong hội nhập phải thể hiện đúng tinh thần là đối tác tích cực, có trách nhiệm và tâm thế phải chuyển từ việc xin - nhận, gia nhập, tham gia sang chủ động đóng góp và xây dựng, định hình và sẵn sàng đóng góp có trách nhiệm ở công việc chung của cộng đồng quốc tế" - ông Lê Hoài Trung nhấn mạnh.

Nêu mục tiêu của hội nhập quốc tế, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao cho biết cần tranh thủ tối đa các nguồn lực và điều kiện thuận lợi bên ngoài để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, phát triển nhanh và bền vững; tăng cường sức mạnh tổng hợp của quốc gia, nâng cao vai trò, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước để phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, Việt Nam trở thành một đất nước phát triển, thu nhập cao....

Về nhiệm vụ, giải pháp, ông Lê Hoài Trung cho rằng cần nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế phục vụ xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, khả năng chống chịu cao; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và thúc đẩy chuyển đổi số.

"Nhìn từ đại dịch Covid-19, ở những nền kinh tế có sức chống chịu cao, không những kinh tế - xã hội nước đó ổn định mà còn thực sự trở thành điểm mạnh trong thu hút đầu tư nước ngoài" - ông dẫn chứng.

Ông Lê Hoài Trung cũng khẳng định cần có đề xuất đàm phán, nâng cấp các thỏa thuận, hiệp định hợp tác kinh tế quốc tế, tham gia chọn lọc các hiệp định thương mại mới, đa dạng hóa thị trường, không để bị phụ thuộc vào một số thị trường hoặc lĩnh vực nhất định...

Việc hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh quốc phòng cần sâu rộng, toàn diện và hiệu quả, từ đó góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, nâng cao tiềm lực và vị thế.

Đồng thời, phải đẩy mạnh hợp tác quốc tế, hội nhập quốc tế về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, mở rộng không gian phát triển bền vững và hiện đại hóa đất nước, trong đó triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57; đẩy mạnh hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, du lịch, môi trường, giáo dục, y tế và các lĩnh vực khác, trong đó tập trung vào việc hội nhập gắn với bảo tồn, phát huy và quảng bá văn hóa dân tộc.

Ông Lê Hoài Trung cũng nhấn mạnh cần nâng cao năng lực thực thi các cam kết, thỏa thuận quốc tế gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực thi và đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật trong nước...