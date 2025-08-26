Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Trợ lý của Ủy viên Bộ Chính trị giữ chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần triển khai kịp thời Quyết định số 214 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Học viện sau khi sáp nhập.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp tích cực của ông Nguyễn Mạnh Hùng trên các cương vị công tác.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng trao quyết định cho ông Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: HCMA

Ông Nguyễn Mạnh Hùng là cán bộ được đào tạo bài bản, có năng lực chuyên môn vững vàng, trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng, luôn gắn bó với lĩnh vực nghiên cứu lý luận và nghiên cứu chiến lược. Với kinh nghiệm tích lũy và sự gắn bó sâu sắc trong công tác khoa học, ông đã trở thành nhân tố quan trọng kết nối đội ngũ các nhà khoa học của Học viện với Hội đồng Lý luận Trung ương, đồng thời mở rộng sự phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, ban, bộ, ngành, địa phương.

Ông Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu ông Nguyễn Mạnh Hùng cần tiếp tục phát huy tinh thần cầu thị, khiêm tốn, tăng cường chia sẻ, hợp tác chặt chẽ với đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhà khoa học trong và ngoài Học viện; không ngừng nâng tầm nghiên cứu, góp phần trực tiếp vào việc hoạch định đường lối, chính sách phát triển đất nước.

Đây chính là thời điểm để Học viện cùng với đội ngũ cán bộ lãnh đạo khẳng định vai trò, vị thế, đóng góp trí tuệ cho sự nghiệp chung của Đảng và dân tộc.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định sẽ tận tâm tận lực, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Học viện, của Hội đồng Lý luận Trung ương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.