Trong hai ngày 13 và 14/8, tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hiệp hội Golf Việt Nam nhiệm kỳ V (2025–2030) được tổ chức trọng thể và thành công tốt đẹp. BCH khóa mới là tập thể gồm 53 cá nhân tiêu biểu, đại diện cho các tổ chức, đơn vị, địa phương và cộng đồng golf trong cả nước – có trình độ, tâm huyết và trách nhiệm cao, sẵn sàng dẫn dắt Hiệp hội bước vào giai đoạn phát triển mới.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hiệp hội Golf Việt Nam nhiệm kỳ 2025–2030 thành công tốt đẹp. Ảnh: VGA

Ông Lê Kiên Thành tái đắc cử chức Chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam nhiệm kỳ 2025–2030. Các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký, Trưởng Ban Kiểm tra và các thành viên Ban Thường vụ cũng được kiện toàn với tỷ lệ tín nhiệm cao.

“Chúng tôi cam kết tiếp tục xây dựng Hiệp hội Golf Việt Nam trở thành một tổ chức chuyên nghiệp, minh bạch, dân chủ; thúc đẩy phát triển mạnh mẽ phong trào golf trẻ; nâng cao chất lượng đào tạo huấn luyện viên, trọng tài; và từng bước đưa golf trở thành môn thể thao phổ biến, gần gũi với cộng đồng", ông Lê Kiên Thành nhấn mạnh.