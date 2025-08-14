Đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam vừa gặp cú sốc lớn trong lần đầu dự Giải vô địch thế giới đang diễn ra tại Indonesia.

Không chỉ gây sốc khi hủy kết quả 4 trận của U21 Việt Nam tại vòng bảng và tước vé vòng 1/8, Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) còn xóa toàn bộ thông số của Đặng Thị Hồng tại giải U21 thế giới 2025.

Mọi thông số của Đặng Thị Hồng bị xóa sạch trên trang chủ FIVB - Ảnh chụp màn hình

Trong bốn trận đấu của U21 Việt Nam bị FIVB hủy kết quả, có 3 chiến thắng trước các đội U21 Indonesia, U21 Canada, U21 Serbia và thất bại 1-3 trước U21 Argentina. Chỉ chiến thắng 3-1 trước U21 Puerto Rico - trận Đặng Hồng không thi đấu là được giữ lại.

Ban đầu, dù bị xử thua 0-3 ở cả 4 trận, đội trưởng U21 Việt nam vẫn xuất hiện trong danh sách ghi điểm. Tuy nhiên, hiện mọi số liệu từ điểm ghi được, chắn bóng, phát bóng đến hiệu suất đều biến mất.

Trước đó, sau 4 trận, Đặng Hồng ghi tới 83 điểm, từng dẫn đầu giải về số điểm cá nhân. Việc xóa kết quả khiến cây ghi điểm số 1 hiện tại của U21 Việt Nam là Bùi Thị Ánh Thảo (39 điểm, hạng 39 toàn giải), tiếp theo là Lê Thùy Linh (33), Phạm Quỳnh Hương (32), Lê Như Anh (13) và các đồng đội khác.

FIVB cho biết cầu thủ vi phạm sẽ không tiếp tục thi đấu, đồng thời yêu cầu Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) và vận động viên liên quan giải trình bằng văn bản, nhưng từ chối tiết lộ chi tiết vi phạm.

Đặng Thị Hồng (số 12) là cây ghi điểm số 1 của U21 Việt Nam - Ảnh: Volleyball World

Về phía VFV, ngay sau khi sự cố xảy ra trên đất Indonesia, lãnh đạo Liên đoàn cũng đã có những động thái để bảo vệ quyền lợi của VĐV nước nhà.

Trước đó, vụ việc Đặng Thị Hồng bị cấm thi đấu tại giải U21 thế giới gây nhiều tranh cãi, nhưng FIVB khẳng định không liên quan giới tính.

Nguyên nhân xuất phát từ sai lệch năm sinh trên giấy tờ so với quy định độ tuổi (chỉ dành cho VĐV sinh từ 2005 trở về sau). Do giấy khai sinh làm muộn, năm sinh bị khác so với thực tế - tình trạng khá phổ biến ở vùng nông thôn Việt Nam. Đây thuần túy là vấn đề giấy tờ, không liên quan nhân thân.