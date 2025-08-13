Ngay set 1, U21 Chile nhập cuộc chủ động với nhịp độ tấn công cao, phát bóng khó và tổ chức chắn bóng kỷ luật. Những pha bóng một chạm chính xác giúp họ duy trì khoảng cách 3-4 điểm, trước khi bứt lên thắng 25-19.

Sang set 2, sự vượt trội của Chile càng rõ rệt. Hàng sau của Mexico bắt bước một thiếu ổn định, thường xuyên bị ép vào biên, tạo thời cơ cho đối chuyền Chile ghi điểm từ các đường bóng nhanh ở vị trí số 2.

U21 Việt Nam đối đầu U21 Chile ở trận đấu tiếp theo - Ảnh: Volleytrails

Các tay chắn Chile khép góc hiệu quả, liên tiếp “bắt bài” những pha đập chéo sân của Mexico, qua đó tạo cách biệt lớn và khép lại set đấu 25-14.

Set 3 chứng kiến nỗ lực vùng lên của Mexico. Họ cải thiện khâu chuyền một, tăng tốc ở các miếng phối hợp tầm trung.

Thế trận giằng co đến mốc 18-18, nhưng bản lĩnh của Chile lên tiếng đúng lúc: phát bóng có điểm rơi sâu khiến Mexico lỗi nhịp chuyền hai, còn biên trái của Chile tận dụng triệt để bóng “trả ba mét” để kết thúc. Chuỗi 3 điểm then chốt ở cuối set giúp Chile chạm match-point và khép lại 25-21.

Thắng trận 3-0, U21 Chile sẽ chạm trán U21 Việt Nam ở trận đấu tranh hạng 17-20 giải bóng chuyền U21 thế giới 2025, vào ngày 15/8 tới.