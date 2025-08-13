u21 bong chuyen viet nam ai cap 4.jpg

Với việc bị xử thua 4 trận, U21 Việt Nam xếp cuối bảng A, không lọt vào vòng 16 đội. Đoàn quân của HLV Nguyễn Trọng Linh gặp Ai Cập ở trận tranh hạng 17-24, lúc 13h ngày 13/8.

u21 bong chuyen viet nam ai cap 1.jpg
Trong danh sách thi đấu của U21 Việt Nam có sự trở lại của phụ công Nguyễn Phương Quỳnh sau khi vắng mặt trong trận đấu với U21 Puerto Rico. Dù gặp đối thủ mạnh xếp hạng 11 thế giới nhưng các cô gái Việt Nam thi đấu rất tự tin.
u21 bong chuyen viet nam ai cap 5.jpg
U21 Việt Nam không có đội hình mạnh nhất khi một VĐV bị loại khỏi giải.
u21 bong chuyen viet nam ai cap 9.jpg
Tuy nhiên Hà Kiều Vy và các đồng đội đã chiến đấu rất kiên cường.
u21 bong chuyen viet nam ai cap 3.jpg
Pha đập bóng của chủ công 17 tuổi Quỳnh Hương.
u21 bong chuyen viet nam ai cap 7.jpg
Màn thể hiện của U21 Việt Nam cho thấy các VĐV trẻ vượt qua cú sốc để có thể thi đấu với tinh thần cao nhất.
u21 bong chuyen viet nam ai cap 10.jpg
Lan Vy được "trả lại" vị trí chủ công quen thuộc, sau khi chơi Libero từ đầu giải.
u21 bong chuyen viet nam ai cap 8.jpg
U21 Việt Nam tổ chức hàng chắn tốt, thắng 2 set đầu với tỉ số 25/16, 26/24, nhưng sau đó để đối thủ rút ngắn còn 1-2 ở set 3.
u21 bong chuyen viet nam ai cap 11.jpg
Sự quyết tâm được thể hiện rõ trên khuôn mặt của các VĐV trẻ.
u21 bong chuyen viet nam ai cap 14.jpg
Nếu không gặp sự cố ngoài mong muốn, họ đã có một giải đấu thành công khi lọt vào vòng 1/8 trong lần đầu dự giải thế giới.
u21 bong chuyen viet nam ai cap 13.jpg
Chiến thắng chung cuộc 3-1 nghiêng về U21 Việt Nam. Tính từ đầu giải, đoàn quân của HLV Nguyễn Trọng Linh có tới 5 trận thắng, hầu hết đều trước các đối thủ mạnh hơn.
u21 bong chuyen viet nam ai cap 12.jpg
Với kết quả này, U21 Việt Nam bước vào vòng tranh hạng 17-20 diễn ra vào ngày 15/8, gặp đối thủ Chile hoặc Mexico

Ảnh: Volleyballworld