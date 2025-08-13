ĐT U21 Việt Nam đánh bại U21 Ai Cập với tỷ số 3-1 để giành vé vào tranh hạng 17-20 giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025, chiều ngày 13/8.
Ảnh: Volleyballworld
Đại diện Cục TDTT cho rằng các quyết định kỷ luật từ LĐBC thế giới (FIVB) với U21 Việt Nam tại giải bóng chuyền vô địch thế giới 2025 là rất khó hiểu.
Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) có những động thái rất quyết liệt nhằm đòi lại công bằng cho tuyển bóng chuyền U21 Việt Nam sau án phạt nặng từ LĐBC thế giới (FIVB).
Thông tin gây sốc với làng bóng chuyền Việt Nam khi U21 Việt Nam bị LĐBC thế giới (FIVB) loại bỏ kết quả (xử thua) 4 trận ở vòng bảng giải vô địch U21 thế giới 2025.
Lượt trận cuối bảng A và C khép lại, đối thủ của ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam ở vòng tiếp theo được xác định là một đại diện đến từ châu Phi.