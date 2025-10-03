Sáng 3/10, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ mới.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Trung tâm báo chí đại hội

Theo đó, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 70 người, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 22 người.

Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Hữu Nghĩa, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Các phó bí thư Tỉnh ủy gồm các ông: Trần Quốc Toản (Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy), Trần Quốc Văn (Chủ tịch HĐND tỉnh), Nguyễn Khắc Thận (Chủ tịch UBND tỉnh), Nguyễn Mạnh Hùng (Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh).

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Trung tâm báo chí đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh: "Tỉnh Hưng Yên đang đứng trước cơ hội lịch sử với sức mạnh tổng hợp đã được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt, việc hợp nhất Hưng Yên và Thái Bình đã mở rộng dư địa, không gian, nguồn lực và tạo động lực phát triển mới với quy mô, tiềm năng lớn hơn, là bước ngoặt mang tính chiến lược, tạo ra giá trị cộng hưởng vượt trội để đưa tỉnh phát triển nhanh và bền vững hơn".

Cũng tại phiên khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên thay mặt Đoàn Chủ tịch phát động kêu gọi ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.