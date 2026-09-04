Thuế tỉnh Gia Lai vừa có thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Lê Thái Sâm.

Theo đó, Thuế tỉnh Gia Lai thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Lê Thái Sâm, địa chỉ cư trú tại đường Hồng Bàng, phường 12, TP Hồ Chí Minh; là chủ sở hữu hưởng lợi của Công ty CP Hàng không Tre Việt. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 3/9/2026.

Ông Lê Thái Sâm bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 3/9/2026.

Lý do tạm hoãn xuất cảnh do Lê Thái Sâm là chủ sở hữu hưởng lợi của Công ty CP Hàng không Tre Việt đang nợ thuế trên ngưỡng quy định. Tổng số tiền thuế nợ đến ngày 3/9/2026 tại Thuế tỉnh Gia Lai là hơn 440,6 tỷ đồng.

Để được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh kịp thời, theo cơ quan thuế, Công ty CP Hàng không Tre Việt nên thực hiện nộp tiền thuế nợ trên Cổng dịch vụ công quốc gia để tổng số tiền thuế nợ còn phải nộp tại thời điểm tra cứu dưới ngưỡng tạm hoãn xuất cảnh.

Bamboo Airways được thành lập ngày 31/5/2017 bởi ông Trịnh Văn Quyết. Ông Lê Thái Sâm là người trực tiếp tham gia điều hành và tái cấu trúc Bamboo Airways sau biến cố pháp lý liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết và Tập đoàn FLC.

Đáng chú ý, ông Sâm chính là người đã cho Bamboo Airways vay hơn 7.727 tỷ đồng tính đến hết ngày 10/4/2023, tức chỉ một năm sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố.

Ngày 12/11/2025, HĐQT Công ty CP Hàng không Tre Việt đã thống nhất bầu ông Bùi Quang Dũng giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, thay cho ông Lê Thái Sâm.