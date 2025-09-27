Ngày 27/9, phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, xuất phát từ tình hình thực tiễn và năng lực của cán bộ, Bộ Chính trị đã thống nhất phân công, điều động, chỉ định ông Lê Quang Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, ông Lê Quang Tùng được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều chức vụ lãnh đạo, quản lý ở Trung ương và địa phương, có khả năng đảm đương tốt trọng trách Bí thư Thành ủy Cần Thơ trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá, ông Lê Quang Tùng có khả năng đảm đương tốt trọng trách Bí thư Thành ủy Cần Thơ trong giai đoạn mới. Ảnh: M.T

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên trong Ban chấp hành, Ban Thường vụ, lãnh đạo các cấp, ngành của Cần Thơ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng, thống nhất, tạo điều kiện, giúp đỡ, hỗ trợ để tân Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Quang Tùng bày tỏ vinh dự, xúc động khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng, luân chuyển, chỉ định, giao trọng trách Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Ông Tùng chia sẻ đây là niềm tự hào to lớn trong cuộc đời công tác của ông, đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Đảng, nhân dân thành phố.

"Trong quá trình công tác, tôi đã trải qua nhiều cương vị tại địa phương, Trung ương, dù ở bất kỳ vị trí nào cũng luôn nỗ lực, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất người đảng viên, luôn lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp và nhân dân.

Với sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi được luân chuyển công tác về Cần Thơ - thành phố trung tâm của vùng Tây Nam Bộ - vùng đất giàu truyền thống cách mạng, đậm đà nghĩa tình, hào sảng, với tôi đây là vinh dự, cơ hội quý báu để học hỏi, rèn luyện và cống hiến", ông Lê Quang Tùng chia sẻ.

Theo tân Bí thư Cần Thơ, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng lòng của nhân dân, TP Cần Thơ đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực như kinh tế duy trì ổn định, hạ tầng đô thị ngày càng khang trang, diện mạo nông thôn đổi mới mạnh mẽ, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống nhân dân ở thành thị, nông thôn ngày càng nâng cao.

"Bước vào giai đoạn mới, với quy mô và không gian phát triển rộng lớn hơn, Cần Thơ mang trong mình trách nhiệm vừa là đô thị trung tâm, hiện đại, năng động, vừa là vùng đất gắn bó sâu nặng với nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đây là cơ hội để thành phố phát huy tối đa lợi thế, kết nối sức mạnh đô thị với tiềm năng nông thôn, tạo nên sự phát triển hài hòa, bền vững và bao trùm", Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng cho biết.

Tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng. Ảnh: H.T

Trên cương vị Bí thư Thành ủy Cần Thơ, ông Lê Quang Tùng cam kết sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm cùng Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ TP để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Ông mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Trung ương, sự phối hợp, ủng hộ của các bộ, ngành, các địa phương trong vùng; và trên hết là sự tin tưởng, đồng hành của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố, quyết tâm xây dựng Cần Thơ vừa hiện đại, văn minh, vừa giàu đẹp, trù phú, nghĩa tình - thực sự trở thành trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long.