Ngày 19/11, HĐND tỉnh Điện Biên khóa 15 tổ chức kỳ họp lần thứ 23 (kỳ họp chuyên đề) để kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Thành Đô.

Cũng tại kỳ họp, ông Lê Thành Đô đã được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND tỉnh đã bầu ông Lê Văn Lương, Phó bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Văn Lương phát biểu nhận nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Báo Điện Biên Phủ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Văn Lương cam kết sẽ tiếp tục đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Điện Biên.

Ông Lê Văn Lương sinh năm 1968, quê tỉnh Ninh Bình. Ông có trình độ: Cử nhân sư phạm, Cử nhân kế toán, Thạc sĩ Quản lý kinh tế. Ông Lương từng trải qua các chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu; Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lai Châu. Tháng 7/2023 ông Lê Văn Lương làm Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 16/11/2025 được điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, nhiệm kỳ 2025-2030.