Cụ thể, Nghị định số 72/2026 điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu và nguyên liệu sản xuất xăng, dầu xuống mức 0%, thời gian áp dụng đến hết ngày 30/4.

Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi giảm từ 10% xuống 0% đối với xăng động cơ không pha chì (các mã HS 2710.12.21 - chưa pha chế); 2710.12.22 - pha chế với ethanol; 2710.12.24 - chưa pha chế; 2710.12.25 - pha chế với ethanol) và các nguyên liệu pha chế xăng như naphtha, reformate (mã HS 2710.12.80).

Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi cũng được giảm từ 7% xuống 0% đối với các mặt hàng nhiên liệu diesel, dầu nhiên liệu, nhiên liệu động cơ máy bay và kerosine.

Ngoài ra, một số nguyên liệu hóa dầu như xylen, condensate, p-xylen được giảm thuế từ 3% xuống 0%, còn hydrocarbon mạch vòng loại khác giảm từ 2% xuống 0%.

Nghị quyết số 25/2026 nêu rõ kéo dài thời hạn áp dụng của Nghị định số 72/2026 đến hết ngày 30/6. Nghĩa là thuế nhập khẩu với các mặt hàng nêu trên được ưu đãi xuống còn 0% thêm 2 tháng nữa.

Từ ngày 1/7, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của các mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu sẽ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 26/2020 của Chính phủ.

Theo Bộ Tài chính, việc kéo dài thời hạn áp dụng của Nghị định số 72/2026 nhằm góp phần ổn định thị trường xăng, dầu, bảo đảm an ninh năng lượng trong nước trước bối cảnh tình hình thế giới vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường.

Đồng thời, việc này nhằm bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô để góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế; bảo đảm tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành theo quy định của pháp luật.