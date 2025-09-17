Ngày 17/9, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Nguyễn Đình Vĩnh - Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng công bố Quyết định số 2346-QĐNS/TW của Bộ Chính trị về chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 23 người. Trong đó, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng được chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy; ông Nguyễn Đình Vĩnh - Phó bí thư Thường trực Thành ủy; ông Phạm Đức Ấn - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; ông Nguyễn Đức Dũng - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; ông Ngô Xuân Thắng - Phó bí thư Thành ủy.

Quang cảnh Đại hội.

Ban Thường vụ Thành ủy còn có các cán bộ giữ vị trí quan trọng như: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban Nội chính, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận, Giám đốc Công an TP, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP.

Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa 1 gồm 75 người. Trong danh sách có nhiều lãnh đạo chủ chốt của thành phố như ông Hồ Kỳ Minh - Phó chủ tịch Thường trực UBND TP, ông Phan Thái Bình và ông Trần Nam Hưng – Phó chủ tịch UBND TP, ông Trần Phước Sơn - Phó chủ tịch Thường trực HĐND TP.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết. Ảnh: H.P

Ngoài ra còn có ông Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc Đại học Đà Nẵng, bà Lê Thị Bích Thuận - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, bà Trương Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an TP, ông Trần Hữu Ích - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP.

Đáng chú ý, trong 75 thành viên Ban chấp hành có 16 Bí thư xã, phường. Trong đó có bà Nguyễn Thị Thu Lan - Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ, ông Bùi Ngọc Ảnh - Bí thư Đảng ủy phường Quảng Phú, ông Nguyễn Hà Bắc - Bí thư Đảng ủy phường Hòa Khánh, ông Nguyễn Đức Bình - Bí thư Đảng ủy phường Hội An...

Danh sách còn có ông Nguyễn Hữu Lợi - Bí thư Đảng ủy xã Hòa Tiến, ông Bhling Mia - Bí thư Đảng ủy xã Tây Giang, bà Phạm Thị Thanh - Bí thư Đảng ủy xã Tam Anh, bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh - Bí thư Đảng ủy xã Thăng Điền, ông Đinh Nguyên Vũ - Bí thư Đảng ủy xã Quế Sơn...

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng hoa chúc mừng đại hội.

Phát biểu sau khi Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định quyết tâm cùng tập thể xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy đoàn kết nội bộ và đồng thuận xã hội.

Ông cam kết tu dưỡng đạo đức, bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức để đưa Đà Nẵng phát triển.

Ra mắt 75 ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo ông Triết, thành phố đặt mục tiêu bứt phá về chất lượng, trở thành trung tâm kinh tế - xã hội năng động hàng đầu miền Trung, là nơi đáng sống, đáng đầu tư và niềm tự hào của người dân. Thành công sẽ đến từ sự đồng lòng của hệ thống chính trị và nhân dân, với phương châm "nói đi đôi với làm", đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, lấy lợi ích nhân dân làm thước đo cao nhất.