Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo phương Tây không được leo thang cuộc xung đột ở Ukraine, tuyên bố Moscow sẵn sàng sử dụng “mọi loại vũ khí” trong kho, gồm cả vũ khí hạt nhân, nếu vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga bị tấn công.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Kremlin

Theo RT và CNN, phát biểu tại Câu lạc bộ Thảo luận Valdai ở Moscow hôm 1/10, Tổng thống Putin cho biết Nga không có kế hoạch tấn công bất kỳ quốc gia châu Âu nào nhưng sẵn sàng đáp trả hành động gây hấn từ phương Tây nếu cần thiết. Ông cũng đề cập tới Kaliningrad, vùng lãnh thổ của Nga nằm giữa hai nước thành viên của Khối hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) là Ba Lan và Lithuania.

Người đứng đầu nước Nga cho hay bất kỳ cuộc tấn công nào vào lãnh thổ Nga cũng sẽ bị coi là lý do để sử dụng mọi loại vũ khí mà nước này sở hữu.

Tổng thống Putin đưa ra cảnh báo sau các cuộc tập trận quân sự của NATO gần Kaliningrad, những hoạt động mà liên minh quân sự này mô tả là phòng thủ nhằm tăng cường khả năng răn đe. Những cuộc tập trận này khiến Moscow lo ngại và hồi cuối tháng 9, Moscow cảnh báo sẽ đáp trả nếu NATO tìm cách phong tỏa Kaliningrad bằng đường không hoặc đường biển.

Tổng thống Nga nói: “Các cuộc tập trận ở biển Baltic diễn ra liên tiếp... Sau đó là những nỗ lực bắt giữ tàu và thuyền của chúng tôi. Tất cả những điều này đều là hành động leo thang. Và rồi chúng tôi bắt đầu nghe thấy những tuyên bố liên quan đến vùng Kaliningrad.

Nếu xảy ra một cuộc tấn công trực tiếp nhằm vào Liên bang Nga, trong trường hợp này là nhắm vào Kaliningrad và có thể cả một số vùng lãnh thổ khác, thì tất nhiên vấn đề sử dụng tất cả các loại vũ khí trong kho vũ khí của đất nước chúng tôi sẽ không thể tránh khỏi và chắc chắn được đặt lên bàn nghị sự. Điều này là không thể tránh khỏi”, ông Putin cảnh báo.

NATO, một số quốc gia châu Âu và Anh cáo buộc Nga thực hiện một chiến dịch hỗn hợp nhằm vào họ, bao gồm các cuộc tấn công mạng, phá hoại và hoạt động gián điệp, với mục tiêu làm suy yếu sự ủng hộ của các nước này dành cho Ukraine.