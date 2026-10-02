Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định nước này sẽ giành quyền kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass nhanh hơn dự đoán của Ukraine, nhấn mạnh đây là "điều không thể tránh khỏi".

Theo kênh truyền hình Zvezda, Tổng thống Putin ngày 1/10 tuyên bố Ukraine hiện chỉ còn nắm giữ khoảng 11% lãnh thổ vùng Donbass, khẳng định việc quân đội Nga kiểm soát hoàn toàn khu vực này là "không thể tránh khỏi".

"Bất chấp việc liên tục thất thế trên tiền tuyến, giới chức Kiev vẫn tin rằng họ có thể bám trụ ở Donbass thêm 1,5 năm nữa. Tại châu Âu, thậm chí có những ý kiến cho rằng Ukraine có thể duy trì ở đây trong 2 năm. Nhưng thực tế chỉ ra rằng vấn đề này sẽ xảy ra sớm hơn nhiều, nhất là xét theo tốc độ tiến công của quân đội Nga", ông Putin cho biết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Lãnh đạo Điện Kremlin cho rằng Kiev không nên cố gắng bám trụ tại Donbass để nhận thêm thương vong vô ích, đồng thời nhấn mạnh Nga sẵn sàng khởi động và hoàn tất các cuộc đàm phán về Ukraine nhanh nhất có thể, nhưng chỉ khi thỏa thuận bao gồm các điều khoản Moscow chấp nhận được.

"Đây không phải là vấn đề về một mảnh lãnh thổ, mà là vấn đề về con người. Điều quan trọng là chúng ta cần tạo ra các điều kiện không phải cho một lệnh ngừng bắn tạm thời, mà cho một nền hòa bình lâu dài. Để làm được điều đó, chúng ta cần các bảo đảm an ninh và Ukraine cam kết duy trì quy chế trung lập", ông Putin nói.

Khi được hỏi về việc Ukraine liên tục sử dụng máy bay không người lái (UAV) để tấn công tàu chở hàng và cơ sở lọc dầu của Nga, Tổng thống Putin trả lời: "Họ bắt đầu tấn công các nhà máy lọc dầu của chúng tôi, công khai tuyên bố mục tiêu của họ là gây tổn hại cho nền kinh tế Nga. Ở một mức độ nhất định, họ đã đạt được mục tiêu, khi chúng tôi đã mất khoảng 1% GDP. Tuy vậy, họ đã phải nhận những đòn đáp trả tương ứng, Kiev hiện không còn ngành luyện kim nữa".

Trong tuyên bố của mình, ông Putin cũng khẳng định Nga không phải bên khởi xướng cuộc xung đột Ukraine, mà bị đẩy vào tình thế buộc phải tự vệ bằng biện pháp quân sự và đáp trả hành động gây hấn.