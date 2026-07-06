Hãng thông tấn TASS ngày 5/7 đưa tin trong thông điệp chúc mừng Quốc khánh Mỹ, Thủ tướng Israel Netanyahu mới đây đã gọi Tổng thống Mỹ Trump và người dân Mỹ là "những người bạn thân thiết".

"Chúng ta có thể sinh sống trên những lục địa khác nhau nhưng giữa chúng ta tồn tại một mối liên kết bền chặt vì chúng ta có chung một vận mệnh. Chúng ta đều hiểu rằng tự do không bao giờ là miễn phí. Tự do phải liên tục được giành lấy và bảo vệ. Nước Mỹ là lực lượng vĩ đại nhất vì tự do mà thế giới hiện đại từng biết đến. Israel tự hào khi được sát cánh cùng nước Mỹ, bởi liên minh của chúng ta không chỉ được xây dựng trên những lợi ích chung, mà còn dựa trên những giá trị chung", ông Netanyahu viết trên mạng xã hội X.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: NYT

Cùng ngày 5/7, Thủ tướng Netanyahu tiếp tục khẳng định sự bền chặt của liên minh Mỹ - Israel trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Fox, đồng thời nhấn mạnh quan hệ cá nhân tốt đẹp với Tổng thống Trump.

"Mỹ là đồng minh lớn nhất của Israel, trong khi Israel là một trong những đối tác quan trọng nhất của Mỹ. Trong 99% trường hợp, tôi và ông Trump có cùng quan điểm. Tất nhiên, giống như mọi gia đình hay tình bạn thân thiết, đôi khi vẫn có những bất đồng và chúng tôi thảo luận về chúng một cách cởi mở", ông Netanyahu nói.

Trong cuộc phỏng vấn, nhà lãnh đạo Israel cũng bác bỏ các thông tin cho rằng Washington và Tel Aviv có những mục tiêu khác nhau ở Iran. "Chúng tôi có cùng mục tiêu, đó là khiến Iran từ bỏ chương trình hạt nhân và tiêu hủy số uranium đã làm giàu", ông Netanyahu cho hay.

Theo truyền thông địa phương, ông Netanyahu sẽ sớm thực hiện chuyến công du tới Mỹ để thảo luận trực tiếp với ông Trump về tình hình Trung Đông.