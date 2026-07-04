Thông cáo từ Văn phòng Thủ tướng Israel đêm 3/7 viết: “Thủ tướng Netanyahu nói trong cuộc điện đàm rằng Mỹ là nhà bảo trợ cho thế giới tự do và Israel đánh giá cao mối quan hệ mật thiết giữa hai quốc gia… Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Trump nhất trí sẽ sớm gặp mặt ở Mỹ”.

Thủ tướng Israel Netanyahu và ông Trump tại cuộc họp báo hồi tháng 2/2025. Ảnh: Nhà Trắng

Cũng trong cuộc điện đàm, ông Netanyahu đã gửi lời chúc mừng đến Tổng thống Trump nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày Quốc khánh Mỹ 4/7.

Theo các báo Times of Israel và Yahoo News, cuộc điện đàm giữa ông Netanyahu và ông Trump diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Israel gần đây có vẻ khá căng thẳng xoay quanh cách tiếp cận khi giải quyết các vấn đề ở Vùng Vịnh, nhất là tại Lebanon.

Dù Mỹ và Iran đã ký kết Bản ghi nhớ (MoU) giữa tháng trước, trong đó quy định Mỹ, Iran và các lực lượng đồng minh của cả hai bên phải chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, gồm cả ở Lebanon, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz hôm 1/7 vẫn khẳng định quân đội nước này sẽ tiếp tục hiện diện tại “vùng an ninh” ở miền nam Lebanon mà không có bất kỳ hạn chế nào về mặt thời gian.