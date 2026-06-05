Sáng 5/6, tại phiên bế mạc Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, Đại hội đã công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14.

Theo đó, Đại hội đã bầu 135 ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14. Ngay sau đó, hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành khóa 14 đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ông Nguyễn Anh Tuấn tái cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Phạm Hải

Kết quả, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14 nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị cũng bầu 4 Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14. Trong đó, bà Thái Thu Xương, ông Ngọ Duy Hiểu và ông Nguyễn Xuân Hùng tiếp tục tái cử chức vụ Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ông Lê Văn Nghĩa, Trưởng Ban Quản lý dự án Công đoàn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14.

Cùng với việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14 đã bầu ông Vũ Anh Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.