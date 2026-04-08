Sáng nay (8/4), Quốc hội thực hiện quy trình phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Sau khi nghe báo cáo kết quả thảo luận và báo cáo giải trình, Quốc hội đã bỏ phiếu kín phê chuẩn đề nghị danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Với 480 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 480 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 96% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Trong đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Lê Minh Hưng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: Phạm Hải

Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh gồm: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Hiện Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Theo Hiến pháp, Chủ tịch nước là thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Hội đồng Quốc phòng và An ninh gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên. Danh sách thành viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh do Chủ tịch nước trình Quốc hội phê chuẩn. Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số.

Hội đồng Quốc phòng và An ninh trình Quốc hội quyết định tình trạng chiến tranh, trường hợp Quốc hội không thể họp được thì trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định; động viên mọi lực lượng và khả năng của đất nước để bảo vệ Tổ quốc; thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn đặc biệt do Quốc hội giao trong trường hợp có chiến tranh; quyết định việc lực lượng vũ trang nhân dân tham gia hoạt động góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới.

Hội đồng Quốc phòng và An ninh gồm: Chủ tịch nước giữ chức Chủ tịch Hội đồng; Phó Chủ tịch Hội đồng là Thủ tướng Chính phủ và các ủy viên Hội đồng.