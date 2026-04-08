Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị về việc bổ nhiệm thành viên Chính phủ.

Kết quả có 485 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 97% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 484 đại biểu tán thành (bằng 96,30% tổng số đại biểu Quốc hội), có 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,2% tổng số đại biểu Quốc hội).

Trong số 6 Phó Thủ tướng có 2 người là Ủy viên Bộ Chính trị là ông Phạm Gia Túc và ông Phan Văn Giang, 1 người là Bí thư Trung ương Đảng là bà Phạm Thị Thanh Trà.

Bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng là những Phó Thủ tướng đương nhiệm của nhiệm kỳ trước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng các thành viên Chính phủ

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc sinh năm 1965; quê ở Ninh Bình; trình độ chuyên môn thạc sĩ Quản lý hành chính công, cử nhân Kinh tế.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 14; Bí thư Trung ương Đảng khóa 14; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, 14; đại biểu Quốc hội khóa 16.

Ông Túc từng giữ chức Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trước khi trải qua quá trình công tác tại địa phương, giữ cương vị Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Sau đó, ông được điều động giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Tháng 4/2021, ông Túc được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định.

7 tháng sau, Bộ Chính trị tiếp tục phân công, bổ nhiệm ông giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, sau đó trở thành Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tháng 1/2026, tại Đại hội 14 của Đảng, ông Phạm Gia Túc được bầu làm Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 14 và được phân công tham gia Ban Bí thư khóa 14.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang sinh năm 1960; quê ở tỉnh Ninh Bình; trình độ chuyên môn tiến sĩ Khoa học quân sự.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, 14; Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, 14; đại biểu Quốc hội khóa 15, 16.

Cả quá trình học tập và làm việc, sự nghiệp của ông Phan Văn Giang đều gắn với quân đội.

Từ một chiến sĩ, ông dần trải qua rất nhiều vị trí công tác khác nhau trong quân đội cho tới khi trở thành người giữ cương vị cao nhất của Bộ Quốc phòng. Ông Phan Văn Giang từng là Tư lệnh Quân đoàn 1, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Tư lệnh Quân khu 1, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Tháng 4/2021, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, sau đó được thăng hàm Đại tướng.

Tại Đại hội 14 của Đảng hồi đầu năm nay, Đại tướng Phan Văn Giang được bầu làm Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 14.

Hiện ông là Phó Thủ tướng Chính phủ duy nhất kiêm nhiệm thêm nhiệm vụ Bộ trưởng.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà sinh năm 1964; quê ở tỉnh Nghệ An; trình độ chuyên môn thạc sĩ Quản lý Giáo dục.

Bà là Ủy viên Trung ương khóa 12, 13, 14; Bí thư Trung ương Đảng khóa 14; đại biểu Quốc hội khóa 15, 16.

Bà từng có thời gian dài công tác tại tỉnh Yên Bái (cũ) và giữ nhiều cương vị quan trọng như: Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó chủ tịch tỉnh Yên Bái, Bí thư Thành ủy Yên Bái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái rồi Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái.

Cuối năm 2020, bà được điều động về Trung ương, giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng rồi Bộ trưởng Nội vụ. Đến tháng 10/2025, bà trở thành Phó Thủ tướng.

Đầu năm 2026, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà được bầu làm Ủy viên Trung ương, Bí thư Trung ương Đảng khóa 14.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1973; quê ở TP Hà Nội; trình độ tiến sĩ Tài chính lý thuyết tiền tệ.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, 14; đại biểu Quốc hội khóa 14, 15, 16.

Xuất phát từ một cán bộ kinh doanh, ông Thắng có hơn 20 năm công tác gắn liền với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) và trải qua nhiều vị trí khác nhau trước khi đảm nhận cương vị Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VietinBank.

Giữa năm 2018, ông được điều động về địa phương, giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh rồi Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Hơn 2 năm sau, ông tiếp tục được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên và giữ chức vụ này 2 năm, trước khi được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Giao thông Vận tải.

Cuối năm 2024, ông Thắng giữ cương vị Bộ trưởng Tài chính và được bầu làm Ủy viên Trung ương khóa 14 tại Đại hội lần thứ 14 của Đảng diễn ra hồi đầu năm nay.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng sinh năm 1966; quê ở tỉnh Gia Lai; trình độ chuyên môn thạc sĩ Luật.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, 14.

Là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, ông Dũng có thời gian dài công tác gắn với quê hương là tỉnh Bình Định (cũ). Ông lần lượt kinh qua và nắm giữ nhiều cương vị ở địa phương như Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Phó chủ tịch, Phó chủ tịch thường trực rồi Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Sau khi tỉnh Bình Định hợp nhất với tỉnh Gia Lai, ông Hồ Quốc Dũng được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (mới), sau đó được phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng tại kỳ họp Quốc hội hồi tháng 10/2025.

Đầu năm 2026, ông Dũng được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa 14.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu sinh năm 1969; quê ở tỉnh Tây Ninh; trình độ chuyên môn tiến sĩ Luật.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, 14; đại biểu Quốc hội khóa 15.

Ông Châu từng là chuyên viên rồi tới Vụ trưởng - Trưởng Cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp tại TPHCM kiêm Hiệu trưởng trường Trung cấp Luật Vị Thanh.

Sau đó, ông trở thành Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ Tư pháp kiêm Hiệu trưởng trường Trung cấp Luật Vị Thanh. Đầu năm 2016, ông giữ cương vị Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội, sau đó trở thành Thứ trưởng Bộ Tư pháp và kiêm Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội.

Năm 2018, ông được điều động về địa phương, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang rồi Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang (cũ).

Sau một thời gian đảm nhận chức vụ này, ông Châu chuyển công tác về Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, giữ chức Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, sau đó tiếp tục luân chuyển về địa phương, giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Tại Đại hội lần thứ 14 của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 14.