Sáng 5/3, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Dự hội nghị có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng lãnh đạo các cơ quan Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành Trung ương.

Tại hội nghị, 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành bầu ông Nguyễn Anh Tuấn được tham gia Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Bà Bùi Thị Minh Hoài tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Anh Tuấn

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Bộ Chính trị, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Tổng Bí thư Tô Lâm, cùng lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong đó có bà Bùi Thị Minh Hoài, đã tin tưởng giao cho ông trọng trách mới.

Ông cũng gửi lời cảm ơn tới các ủy viên Ban chấp hành đã thay mặt đoàn viên công đoàn cả nước tín nhiệm bầu ông giữ cương vị Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, đây là niềm vinh dự lớn nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề trong bối cảnh tổ chức công đoàn đang đứng trước nhiều yêu cầu, thách thức mới.

Ông cho biết kết quả bầu cử với sự tín nhiệm cao của Ban chấp hành là nguồn động lực quan trọng, song cũng là “sự tạm ứng niềm tin” mà các ủy viên dành cho mình.

Tân Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết trong thời gian tới, tổ chức công đoàn sẽ tiếp tục đổi mới tư duy, nội dung và phương thức hoạt động, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; đồng thời đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Công đoàn sẽ hướng mạnh về cơ sở, khơi dậy và phát huy sức sáng tạo, khát vọng cống hiến của công nhân, người lao động trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua trong công nhân, lao động sẽ tiếp tục được đẩy mạnh; tổ chức công đoàn cũng sẽ chủ động hội nhập, nâng cao vị thế và vai trò trên trường quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước.

Ông Nguyễn Anh Tuấn cũng gửi lời cảm ơn tới ông Nguyễn Đình Khang, Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo - nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, người đã có nhiều đóng góp trong việc đổi mới hoạt động công đoàn và thúc đẩy phong trào công nhân trong thời gian qua.

Tân Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương và sự đoàn kết, đồng lòng của đội ngũ cán bộ công đoàn cả nước để hoàn thành tốt nhiệm vụ.