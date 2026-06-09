Chiều nay, phát biểu tại hội nghị sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp của Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đánh giá thành phố đã cơ bản ổn định hệ thống chính trị, chính quyền 2 cấp.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc: Hà Nội đã triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, chưa từng có tiền lệ. Ảnh: Quang Thái

Cụ thể, theo ông Nguyễn Duy Ngọc, qua theo dõi thực tiễn, nghiên cứu báo cáo, video clip, các tham luận cũng như trực tiếp trải nghiệm quá trình vận hành, có thể khẳng định đến nay Hà Nội đã cơ bản ổn định hệ thống chính trị, chính quyền 2 cấp trên toàn địa bàn. Bộ máy cấp xã của Hà Nội cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tiễn, thể hiện qua việc triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, chưa từng có tiền lệ.

Ông cho biết trong thời gian ngắn, Hà Nội đã hoàn thiện nhiều cơ chế để đề xuất Quốc hội ban hành Nghị quyết 258, triển khai các dự án trọng điểm phát triển Thủ đô, đồng thời chuẩn bị các điều kiện thực hiện Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị và Luật Thủ đô sau khi được Quốc hội thông qua.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Hà Nội đã nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển đô thị trong tình hình mới, chủ động nhận diện những vấn đề phức tạp trước mắt và lâu dài để đồng hành, tháo gỡ. Thành phố cũng tạo được sự đồng thuận trong nhân dân và toàn hệ thống chính trị, góp phần giữ vững ổn định xã hội, thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế - xã hội.

Đánh giá kết quả sau 1 năm vận hành mô hình mới, ông Nguyễn Duy Ngọc cho rằng hệ thống chính trị cấp xã đã từng bước ổn định, vị trí và nhiệm vụ của cán bộ được phân công rõ ràng, trách nhiệm gắn với thẩm quyền và nguồn lực, tạo điều kiện để địa phương chủ động xử lý các vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Cũng theo ông Nguyễn Duy Ngọc, bên cạnh những kinh nghiệm mà Hà Nội đã tổng kết còn cần bổ sung bài học về công tác kiểm tra, giám sát. Với những việc lớn, việc khó được phân cấp mạnh cho cơ sở, công tác kiểm tra, giám sát không nhằm mục đích đối phó mà để đồng hành cùng địa phương, kịp thời phát hiện mô hình hay để nhân rộng và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Ông Nguyễn Duy Ngọc đề nghị thành phố Hà Nội tiếp tục rà soát, tách bạch rõ các nội dung thuộc thẩm quyền của cấp xã, cấp sở, ngành và thành phố. Bên cạnh đó, Hà Nội cần phát huy mạnh mẽ tính chủ động của địa phương.

“Những nội dung đã giao cho địa phương thì địa phương quyết, địa phương làm và địa phương chịu trách nhiệm. Hà Nội đã có Luật Thủ đô, có các cơ chế đặc thù và đang tiếp tục hoàn thiện các nghị quyết để triển khai những quyền hạn được giao” - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh.

Hiện nhiều địa phương đang nghiên cứu, khảo sát mô hình của Hà Nội để học tập kinh nghiệm. Qua khảo sát thực tế tại nhiều tỉnh, thành phố, Hà Nội được đánh giá là địa phương triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tương đối bài bản, đồng bộ và hiệu quả.

Hà Nội cần xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh yêu cầu Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong đổi mới tổ chức bộ máy, xây dựng mô hình hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

“Hà Nội cần tiếp tục đóng góp tích cực vào quá trình hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị quốc gia trong giai đoạn mới” - ông nói.

Ông cũng đặt vấn đề nghiên cứu các tiêu chí, tiêu chuẩn bảo đảm không gian hoạt động hiệu quả của cấp xã, như quy mô diện tích, dân số, điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh… phù hợp với đặc thù đô thị đặc biệt của Hà Nội. Thành phố cần tiếp tục nghiên cứu mô hình tổ chức cơ sở Đảng đồng hành với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, rà soát tổ chức ở cơ sở, tổ dân phố để phù hợp thực tiễn.

Một trong những nội dung được ông Nguyễn Duy Ngọc đặc biệt nhấn mạnh là xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong thời kỳ mới. Hà Nội cần đi đầu trong đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, năng lực quản trị hiện đại, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Ông cho biết Hà Nội đang triển khai các cơ chế đánh giá cán bộ theo hiệu quả công việc, gắn với các mô hình OKR, KPI. Qua rà soát thực tiễn, có thể phân loại cán bộ thành 3 nhóm, gồm nhóm hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhóm cần tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng và nhóm không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: "Tiêu chuẩn cán bộ cho từng vị trí, từng cấp cần được xác định rõ ràng. Những cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm cần được bảo vệ và tạo điều kiện phát triển".

Mục tiêu cao nhất của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là xây dựng bộ máy gần dân hơn, chủ động hơn và hiệu quả hơn. Vì vậy, Hà Nội cần tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành; hoàn thiện cơ chế phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm quyền lực được kiểm soát chặt chẽ.

Ông Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh nguyên tắc "Việc gì địa phương làm tốt thì giao cho địa phương", qua đó giảm khâu trung gian, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Về chuyển đổi số, ông yêu cầu Hà Nội tạo bước đột phá mạnh mẽ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, quản trị số, điều hành dựa trên dữ liệu, coi dữ liệu và trí tuệ nhân tạo là nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển và nâng cao chất lượng quản trị đô thị.

Ông cũng đề nghị thành phố tiếp tục triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình, thường xuyên rà soát, điều chỉnh để bảo đảm thuận tiện thực chất cho người dân.

"Một dịch vụ công trực tuyến không thể coi là hoàn chỉnh nếu người dân vẫn phải đi lại nhiều lần hoặc tiếp tục bổ sung giấy tờ thủ công" - ông Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.