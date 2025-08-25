Theo quyết định của Bộ Chính trị được công bố tại hội nghị sáng nay, ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM - thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025; tham gia làm Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 của Đảng. Đồng thời, Bộ Chính trị phân công ông Nên theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TPHCM cho đến Đại hội 14 của Đảng.

Bộ Chính trị cũng điều động, phân công ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương - thôi giữ chức Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các chức danh có liên quan để chỉ định tham Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu sau khi nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Văn Nên đã gửi lời cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM.

Nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ ông còn nhiều điều chưa làm được tại TPHCM. Ảnh: Quốc Thanh

Theo ông Nên, TPHCM đã đi qua một chặng đường đầy thử thách, gian nan, có lúc tưởng chừng không thể làm được. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất đã giúp thành phố vượt qua đó là tinh thần đoàn kết dân tộc, tình dân tộc, nghĩa đồng bào.

Nguyên Bí thư TPHCM cho biết ông không thể quên những nghĩa cử cao đẹp của đồng bào, đồng chí đã từng đồng cam, cộng khổ, nắm chặt tay nhau vượt qua nguy khốn.

“Có những khoảnh khắc trong đời người mà chúng ta không thể nào quên, không phải vì sự huy hoàng mà vì sự lặng lẽ và lay động lòng người. Tôi đứng đây không chỉ nói lời chia tay mà nói lời biết ơn sâu nặng đồng bào, đồng chí” - ông xúc động chia sẻ.

Theo ông Nên, việc được đồng hành cùng Đảng bộ và nhân dân thành phố, phục vụ nhân dân là một cơ hội lớn mà ông mãi khắc ghi. Tuy nhiên, nguyên Bí thư TPHCM cũng thừa nhận dù đã nỗ lực hết mình nhưng ông vẫn còn nhiều điều chưa làm được, nhiều việc còn dở dang và có những việc chưa hài lòng. Trong đó, có những hạn chế, yếu kém, thiếu sót, khuyết điểm.

Do đó, ông nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc và nhận trách nhiệm sẽ tiếp tục bàn giao những gì có thể để các cán bộ nối tiếp cố gắng thực hiện công việc.

“Chúng ta đã cùng nhau trải qua một nhiệm kỳ không dễ dàng. Đó là đại dịch Covid-19 với đau thương và mất mát, những tác động từ bên ngoài, biến động từ bên trong. Từ những nhiệm vụ phải xử lý dứt khoát đến cuộc đổi mới mang tính cách mạng phải thực hiện ngay và luôn là áp lực, thử thách lớn chưa từng có” - ông chia sẻ và cũng khẳng định chính trong khó khăn, thử thách, sức mạnh phi thường của hệ thống chính trị và của người dân thành phố đã được nhìn thấy.

Kết thúc phần phát biểu của mình, ông cho biết TPHCM đã chuẩn bị mọi hồ sơ, thủ tục cho cuộc bàn giao. Đại hội Đảng bộ các cấp của thành phố cũng đã thành công trước thời gian quy định. Văn kiện, phương án nhân sự cho Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã được Bộ Chính trị thông qua.

Nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM đặt niềm tin và chúc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ thành công. Ông cũng chúc Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc trọng trách nhiệm kỳ 2025-2030.