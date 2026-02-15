Báo Telegraph đưa tin, trong cuộc phỏng vấn với podcaster Brian Tyler Cohen hôm 14/2, cựu Tổng thống Obama đã tiết lộ những gì ông biết về người ngoài hành tinh khi còn làm việc ở Nhà Trắng.

Ông Obama trong buổi phỏng vấn hôm 14/2. Ảnh: Brian Tyler Cohen/Youtube

Khi được hỏi liệu người ngoài hành tinh có thật hay không, ông Obama cho hay: “Họ có thật, nhưng tôi chưa nhìn thấy họ và họ không bị nhốt giữ ở Khu vực 51. Không có một cơ sở ngầm nào, trừ khi có một âm mưu khổng lồ và họ đã che giấu thông tin đó khỏi tổng thống Mỹ”.

Tuy nhiên, ông Obama không nêu chính xác làm thế nào bản thân biết người ngoài hành tinh có thật hay đó chỉ là quan điểm cá nhân của ông.

Theo Telegraph, người dân Mỹ từ lâu tin căn cứ quân sự tuyệt mật có tên Khu vực 51 ở miền nam bang Nevada được sử dụng làm nơi cất giấu thi thể của những người ngoài hành tinh và vật thể bay không xác định (UFO).

Một số thuyết âm mưu cho rằng có nhiều hoạt động bí mật diễn ra ở Khu vực 51, liên quan đến việc lưu giữ, kiểm tra và kỹ thuật đảo ngược đối với các mảnh vỡ của tàu vũ trụ, trong đó có các vật liệu nghi được thu hồi ở khu vực Roswell thuộc bang New Mexico vào năm 1947. Nhiều cá nhân khác lại tin khu vực này được sử dụng làm nơi phát triển những thứ như vũ khí liên thiên hà, công nghệ du hành thời gian và dịch chuyển tức thời hay thậm chí một số dạng điều khiển thời tiết.